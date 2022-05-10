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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220510/rusya-lugansk-halk-cumhuriyeti-gucleriyle-luganskin-idari-sinirina-ulastik-1056243352.html
Rusya: Lugansk Halk Cumhuriyeti güçleriyle Lugansk’ın idari sınırına ulaştık
Rusya: Lugansk Halk Cumhuriyeti güçleriyle Lugansk’ın idari sınırına ulaştık
Rusya Savunma Bakanlığı, Lugansk Halk Cumhuriyeti güçlerinin Rus kuvvetlerinin desteğiyle Popasnaya yerleşim yerinde tamamıyla kontrol sağlayıp Lugansk’ın... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T13:04+0300
2022-05-10T13:04+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
lugansk
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Lugank Halk Cumhuriyeti (LHC) milis güçleri, Rusya ordusunun desteği ile Popasnaya yerleşim yerinin aşırı milliyetçilerden temizlenmesini sona erdirdi, karşı tarafın savunma hatlarını yarıp Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin idari sınırına ulaştı" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, Lugansk’taki Popasnaya yerleşim yerinde yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun 120 kişi kayıp verdiği bilgisi paylaşılarak Rus kuvvetlerinin Harkov bölgesinde Ukrayna'ya ait bir Su-25 uçağını düşürdüğü kaydedildi.Rusya ordusu füze güçlerinin, Ukrayna’da cephane ve yakıt depolarının da içinde bulunduğu 400’ü aşkın hedefi vurduğu belirtilen açıklamada, Hartsızsk yerleşim yerinde de Ukrayna tarafına ait bir Toçka-U füzesi ile bir Smerç roket sisteminin imha edildiği ifade edildi.Öte yandan açıklamada, Malaya Kamışevaha ve Harkov bölgesindeki İzyum yerleşim yerinde 2 Smerç roket sisteminin Rus güçleri tarafından vurulduğu, ayrıca Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna tarafına ait üç insansız hava aracını düşürdüğü de vurgulandı.LLHC milis güçlerinin Lugansk’ın idari sınırına ulaşmış olması Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun ilerletişi bakımından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor, zira Rusya güçlerinin Donbass’taki operasyonunun amacı, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin anayasalarında belirlenen idari sınırlarına ulaştırılması olarak belirlenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220509/putin-donbasstaki-operasyonumuz-sonuc-verecek-bundan-suphem-yok-1056211104.html
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rusya, ukrayna, lugansk, rusya savunma bakanlığı

Rusya: Lugansk Halk Cumhuriyeti güçleriyle Lugansk’ın idari sınırına ulaştık

13:04 10.05.2022
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı, Lugansk Halk Cumhuriyeti güçlerinin Rus kuvvetlerinin desteğiyle Popasnaya yerleşim yerinde tamamıyla kontrol sağlayıp Lugansk’ın idari sınırlarına ulaştığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Lugank Halk Cumhuriyeti (LHC) milis güçleri, Rusya ordusunun desteği ile Popasnaya yerleşim yerinin aşırı milliyetçilerden temizlenmesini sona erdirdi, karşı tarafın savunma hatlarını yarıp Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin idari sınırına ulaştı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Lugansk’taki Popasnaya yerleşim yerinde yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun 120 kişi kayıp verdiği bilgisi paylaşılarak Rus kuvvetlerinin Harkov bölgesinde Ukrayna'ya ait bir Su-25 uçağını düşürdüğü kaydedildi.
Rusya ordusu füze güçlerinin, Ukrayna’da cephane ve yakıt depolarının da içinde bulunduğu 400’ü aşkın hedefi vurduğu belirtilen açıklamada, Hartsızsk yerleşim yerinde de Ukrayna tarafına ait bir Toçka-U füzesi ile bir Smerç roket sisteminin imha edildiği ifade edildi.
Öte yandan açıklamada, Malaya Kamışevaha ve Harkov bölgesindeki İzyum yerleşim yerinde 2 Smerç roket sisteminin Rus güçleri tarafından vurulduğu, ayrıca Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna tarafına ait üç insansız hava aracını düşürdüğü de vurgulandı.
LLHC milis güçlerinin Lugansk’ın idari sınırına ulaşmış olması Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun ilerletişi bakımından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor, zira Rusya güçlerinin Donbass’taki operasyonunun amacı, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin anayasalarında belirlenen idari sınırlarına ulaştırılması olarak belirlenmişti.
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