https://tr.sputniknews.com/20220510/tuzlada-trafoya-giren-kisi-akima-kapilarak-hayatini-kaybetti-1056233626.html
Tuzla'da trafoya giren kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Tuzla'da trafoya giren kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Tuzla'da bulunan trafo merkezine giren bir kişi elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T03:45+0300
2022-05-10T03:45+0300
2022-05-10T03:46+0300
türkiye
trafo
tuzla
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Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde arazideki trafoda yangın çıktığını görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.Trafoya giren itfaiye ekipleri, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan bir kişinin cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan trafoda çıkan yangın sebebiyle Tuzla'da iki mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Ekiplerin çalışması sonucu arıza giderildi.
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trafo, tuzla
Tuzla'da trafoya giren kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
03:45 10.05.2022 (güncellendi: 03:46 10.05.2022) Abone ol
Tuzla'da bulunan trafo merkezine giren bir kişi elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde arazideki trafoda yangın çıktığını görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.
Trafoya giren itfaiye ekipleri, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan bir kişinin cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan trafoda çıkan yangın sebebiyle Tuzla'da iki mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Ekiplerin çalışması sonucu arıza giderildi.