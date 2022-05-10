https://tr.sputniknews.com/20220510/tuzlada-trafoya-giren-kisi-akima-kapilarak-hayatini-kaybetti-1056233626.html

Tuzla'da trafoya giren kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Tuzla'da trafoya giren kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Tuzla'da bulunan trafo merkezine giren bir kişi elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T03:45+0300

2022-05-10T03:45+0300

2022-05-10T03:46+0300

türkiye

trafo

tuzla

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Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde arazideki trafoda yangın çıktığını görenler, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.Trafoya giren itfaiye ekipleri, vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan bir kişinin cesediyle karşılaştı. Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan trafoda çıkan yangın sebebiyle Tuzla'da iki mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Ekiplerin çalışması sonucu arıza giderildi.

türkiye

tuzla

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trafo, tuzla