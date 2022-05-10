https://tr.sputniknews.com/20220510/ukrayna-abye-katilim-kapsaminda-ikinci-anketi-sundu-1056244584.html
Ukrayna, AB'ye katılım kapsamında ikinci anketi sundu
Ukrayna, AB'ye katılım kapsamında ikinci anketi sundu
Ukrayna'nın AB'den Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişina, birliğe üyelik kapsamında ikinci anketin Brüksel'e teslim edildiğini belirtti. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T13:49+0300
2022-05-10T13:49+0300
2022-05-10T13:49+0300
ukrayna krizi
ukrayna
avrupa birliği
ursula von der leyen
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Ukrayna'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişina, Kiev'in Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsü almasına dönük anketin ikinci kısmını Brüksel'e sundu.Stefanişina, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ayın sonunda AB Komisyonu Başkanı (Ursula von der Leyen) tarafından Kiev'in gelecekte AB'ye dönük adımıyla ilgili olumlu bir kararın imzalanacağı konusunda iyimseriz" ifadelerini kullandı.Interfax'ın aktardığına göre belge, Ukrayna mevzuatının Avrupa mevzuatına uygunluğunu değerlendiriyor. Ayrıca anketin ikinci kısmında verilen yanıtlar yaklaşık 4 bin sayfa uzunluğunda ve AB ile Ortaklık Anlaşması'nın 8 yıllık geçmişinin ardından Ukrayna mevzuatının durumunu ele alıyor.Bir ülkenin AB üyelik sürecinde ilk adımlardan sayılan anket adı verilen belgeyi tamamlaması ve AB Komisyonu'na sunması gerekiyor. Komisyon da bu belgeyle ilgili görüşünü ve tavsiyesini AB üyesi ülkelerle paylaşıyor. Daha önce Von der Leyen, anketi 8 Nisan'da Ukrayna ziyareti sırasında Devlet Başkanı Zelenskiy'e iletmişti. Ukraynalı yetkililer de 18 Nisan'da belgeyi hazırladıklarını açıklamıştı.Ancak birçok AB üyesi ülkenin yetkilileri, kendi AB süreçlerinde binlerce sayfalık bu belgeyi tamamlamanın aylar sürdüğünü, Ukrayna'nın bu kadar kısa sürede tamamlamasının olağanüstü olduğunu ifade ediyor. AB ülkelerinin liderleri 30-31 Mayıs'ta Ukrayna'daki savaş ve enerji konularını ele almak üzere özel zirve toplantısı yapacak. AB liderleri 24-25 Haziran'da da planlı zirve toplantısında bir araya gelecek.
https://tr.sputniknews.com/20220509/macrondan-ab-uyesi-olmak-isteyen-ulkeler-icin-avrupa-siyasi-toplulugu-onerisi-1056221942.html
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ukrayna, avrupa birliği, ursula von der leyen, üyelik
Ukrayna, AB'ye katılım kapsamında ikinci anketi sundu
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Ukrayna'nın AB'den Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişina, birliğe üyelik kapsamında ikinci anketin Brüksel'e teslim edildiğini belirtti.
Ukrayna
'nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişina, Kiev'in Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsü almasına dönük anketin
ikinci kısmını Brüksel'e sundu.
Stefanişina, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ayın sonunda AB Komisyonu Başkanı (Ursula von der Leyen) tarafından Kiev'in gelecekte AB'ye dönük adımıyla ilgili olumlu bir kararın imzalanacağı konusunda iyimseriz" ifadelerini kullandı.
Interfax'ın aktardığına göre belge, Ukrayna mevzuatının Avrupa mevzuatına uygunluğunu değerlendiriyor. Ayrıca anketin ikinci kısmında verilen yanıtlar yaklaşık 4 bin sayfa uzunluğunda ve AB ile Ortaklık Anlaşması'nın 8 yıllık geçmişinin ardından Ukrayna mevzuatının durumunu ele alıyor.
Bir ülkenin AB üyelik sürecinde ilk adımlardan sayılan anket adı verilen belgeyi tamamlaması ve AB Komisyonu'na sunması gerekiyor. Komisyon da bu belgeyle ilgili görüşünü ve tavsiyesini AB üyesi ülkelerle paylaşıyor. Daha önce Von der Leyen, anketi 8 Nisan'da Ukrayna ziyareti sırasında Devlet Başkanı Zelenskiy'e iletmişti. Ukraynalı yetkililer de 18 Nisan'da belgeyi hazırladıklarını açıklamıştı.
Ancak birçok AB üyesi ülkenin yetkilileri, kendi AB süreçlerinde binlerce sayfalık bu belgeyi tamamlamanın aylar sürdüğünü, Ukrayna'nın bu kadar kısa sürede tamamlamasının olağanüstü olduğunu ifade ediyor. AB ülkelerinin liderleri 30-31 Mayıs'ta Ukrayna'daki savaş ve enerji konularını ele almak üzere özel zirve toplantısı yapacak. AB liderleri 24-25 Haziran'da da planlı zirve toplantısında bir araya gelecek.