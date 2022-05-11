https://tr.sputniknews.com/20220511/al-jazeera-muhabiri-israil-askerleri-tarafindan-acilan-ateste-olduruldu-1056268764.html

Al Jazeera muhabiri, İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü

Al Jazeera muhabiri, İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü

Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T10:18+0300

2022-05-11T10:18+0300

2022-05-11T10:53+0300

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gazeteci

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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 51 yşaındaki deneyimli muhabir Şirin Ebu Akile'nin, Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.Yerel gazeteci Ali es-Sumudi'nin de sırtından yaralandığı aktarılan açıklamada, durumunun stabil olduğu bilgisi paylaşıldı.Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise vurulmasının ardından kanlar içinde bir araca bindirilen gazeteci Akile'nin çelik yelek giydiği görülüyor.İsrail Başbakanı, Filistinli göstericileri suçladıİsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. Ordu güçlerinin, 'Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör şüphelilerini yakalamak için terörle mücadele faaliyeti yürüttüğü' aktarılan açıklamada, İsrail askerlerinin kampa müdahalesi sırasında 'onlarca silahlı Filistinlinin İsrail askerlerine ateş açtığı ve askerlere doğru patlayıcı madde fırlattığı' ileri sürüldü.İsrail askerlerinin de 'silahlı kişilere ateşle karşılık verdiği ve vurulanlar olduğu tespit edildiği' kaydedilen açıklamada, "Ordu olayı araştırıyor ve gazetecilerin Filistinli silahlı kişiler tarafından vurulmuş olma olasılığını inceliyor" ifadelerine yer verildi.Bununla birlikte İsrail Başbakanı Naftali Bennett de Akile'nin öldürülmesinin faili olarak Filistinli göstericilere işaret etti. Akile'nin, 'Filistinlilerin açtığı ateş sonucu öldürülmesinin muhtemel' olduğunu savunan Bennett, "Topladığımız bilgilere göre, o sırada ayrım gözetmeksizin ateş açan silahlı Filistinlilerin, gazetecinin talihsiz ölümünden sorumlu olması muhtemel görünüyor" dedi.Saha gazetecilerindendiÖte yandan Al Jazeera'nın sitesinde yer alan haberde de Şirin Ebu Akile'nin kanalın ilk nesil saha gazetecilerinden olduğu, İsrail'in, işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için bölgede uzun süredir çalışmalar yürüttüğü belirtildi.Haberde ayrıca, 1971 Kudüs doğumlu olan gazetecinin, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunu olduğu bilgisi paylaşıldı.Cenin kentine baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olay çıkmıştı.Al Jazeera: Meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruzKatar merkezli Al Jazeera kanalı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri, muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normları ihlal ederek ve önceden tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi" dedi.Deneyimli gazeteci Akile'nin, kimliğini açıkça gösteren bir basın yeleği giydiği sırada doğrudan kendisini hedef alan gerçek mermilerle' öldürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Basının görevini gerçekleştirmesini engellemeyi amaçlayan bu menfur suçu kınıyor ve meslektaşımızın öldürülmesinden İsrail hükümetini sorumlu tutuyoruz" ifadeleri kullanıldı.Olayın takipçisi olacağını vurgulayan Al Jazeera, açıklamasına şöyle devam etti: "Uluslararası toplumu, İsrail işgal güçlerini, Şirin Ebu Akile'yi kasıtlı olarak hedef aldığı ve öldürdüğü için kınamaya ve hesap sormaya çağırıyoruz. Ne kadar suçlarını örtbas etmeye ve adaletten kaçmaya çalışsalar da hukuki yollardan hesap sorulması için faillerin peşini bırakmayacağımızı taahhüt ediyoruz."İsrail, Al Jazeera'nın muhabirinin öldürülmesi hakkında 'ortak soruşturma' teklif ettiİsrail Dışişleri Bakanlığından muhabirin öldürülmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Al Jazeera'nın kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin 'üzücü ölümüne' ilişkin Filistinlilere 'ortak tıbbi soruşturma teklif ettiklerini' belirtti.Gazetecilerin 'çatışma bölgelerinde korunması gerektiği ve gerçeği öğrenmek için herkesin sorumlu olduğunu' aktaran Lapid, 'İsrail ordusunun terörle mücadele ve İsraillilerin öldürülmesini engellemek için gerekli her yerde operasyon yürüteceğini' kaydetti.Lapid'in açıklamasında, Akile'nin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu öldüğüne dair herhangi bir detay yer almadı.

https://tr.sputniknews.com/20220508/israil-gucleri-bati-seriada-bir-filistinliyi-ates-acarak-oldurdu-1056193328.html

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israil, filistin, çatışma, al jazeera, muhabir, israil ordusu, gazeteci