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https://tr.sputniknews.com/20220511/almanyada-enflasyon-nisan-ayinda-rekor-tazeledi-1056267396.html
Almanya'da enflasyon nisan ayında rekor tazeledi
Almanya'da enflasyon nisan ayında rekor tazeledi
Almanya'da Rusya'ya dönük yaptırımlar nedeniyle enflasyonda rekor düzeyde artışlar kaydederken, nisan ayında kaydedilen rakam yüzde 7.4 oldu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T09:29+0300
2022-05-11T09:29+0300
ekonomi
almanya
almanya federal istatistik ofisi (destatis)
enflasyon
ukrayna
rusya
rekor
yaptırım
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Almanya'da enflasyon, nisan ayında da rekor düzeyine ulaştı. Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamada, Almanya'da yıllık enflasyonun nisan ayında yüzde 7.3'te 7.4'e yükseldiği belirtildi.Rakam, 'tüm zamanların en rekoru' olarak kayda geçti.Destatis'in nihai tahminleri, geçen ayın sonlarında yayınlanan ön verilerle çakıştı. Bir önceki rekora, mart ayında yüzde 7.3 ile ulaşılmıştı.Avrupa Birliği (AB), daha önce Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya'ya karşı 5 yaptırım paketi yürürlüğe koymuştu.AB Komisyonu'nun Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren 6. paket yaptırımları ise halihazırda üye ülkeler arasında istişare ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220510/danimarkada-enflasyonu-1984ten-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1056238860.html
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almanya, almanya federal istatistik ofisi (destatis), enflasyon, ukrayna, rusya, rekor, yaptırım

Almanya'da enflasyon nisan ayında rekor tazeledi

09:29 11.05.2022
© AFP 2022Almanya bayrağı - Alman ekonomisi
Almanya bayrağı - Alman ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AFP 2022
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Almanya'da Rusya'ya dönük yaptırımlar nedeniyle enflasyonda rekor düzeyde artışlar kaydederken, nisan ayında kaydedilen rakam yüzde 7.4 oldu.
Almanya'da enflasyon, nisan ayında da rekor düzeyine ulaştı. Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamada, Almanya'da yıllık enflasyonun nisan ayında yüzde 7.3'te 7.4'e yükseldiği belirtildi.
Rakam, 'tüm zamanların en rekoru' olarak kayda geçti.
Destatis'in nihai tahminleri, geçen ayın sonlarında yayınlanan ön verilerle çakıştı. Bir önceki rekora, mart ayında yüzde 7.3 ile ulaşılmıştı.
Avrupa Birliği (AB), daha önce Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya'ya karşı 5 yaptırım paketi yürürlüğe koymuştu.
AB Komisyonu'nun Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren 6. paket yaptırımları ise halihazırda üye ülkeler arasında istişare ediliyor.
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