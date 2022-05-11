https://tr.sputniknews.com/20220511/almanyada-enflasyon-nisan-ayinda-rekor-tazeledi-1056267396.html

Almanya'da enflasyon nisan ayında rekor tazeledi

Almanya'da enflasyon nisan ayında rekor tazeledi

Almanya'da Rusya'ya dönük yaptırımlar nedeniyle enflasyonda rekor düzeyde artışlar kaydederken, nisan ayında kaydedilen rakam yüzde 7.4 oldu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T09:29+0300

2022-05-11T09:29+0300

2022-05-11T09:29+0300

ekonomi

almanya

almanya federal istatistik ofisi (destatis)

enflasyon

ukrayna

rusya

rekor

yaptırım

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Almanya'da enflasyon, nisan ayında da rekor düzeyine ulaştı. Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamada, Almanya'da yıllık enflasyonun nisan ayında yüzde 7.3'te 7.4'e yükseldiği belirtildi.Rakam, 'tüm zamanların en rekoru' olarak kayda geçti.Destatis'in nihai tahminleri, geçen ayın sonlarında yayınlanan ön verilerle çakıştı. Bir önceki rekora, mart ayında yüzde 7.3 ile ulaşılmıştı.Avrupa Birliği (AB), daha önce Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya'ya karşı 5 yaptırım paketi yürürlüğe koymuştu.AB Komisyonu'nun Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren 6. paket yaptırımları ise halihazırda üye ülkeler arasında istişare ediliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220510/danimarkada-enflasyonu-1984ten-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-ulasti-1056238860.html

almanya

ukrayna

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almanya, almanya federal istatistik ofisi (destatis), enflasyon, ukrayna, rusya, rekor, yaptırım