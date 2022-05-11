https://tr.sputniknews.com/20220511/cinin-tianzhou-4-kargo-araci-uzay-istasyonuna-kenetlendi-1056282436.html

Çin'in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi

Çin'in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi

Çin'in kargo uzay aracı Tianzhou-4, ülkenin yapım aşamasındaki uzay istasyonunun çekirdek modülüne başarıyla kenetlendi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T15:34+0300

2022-05-11T15:34+0300

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Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen kargo aracı Tianzhou-4, ülkenin Dünya'nın yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye ulaştı.Haziran ayında Shenzhou-14 ile istasyona gönderilecek 3 taykonotun 6 aylık görevi için gerekli ekipman ve malzemeleri taşıyan Tianzhou-4, Tianhe'ye başarıyla kenetlendi.Kenetlenme işlemi hızlı teknoloji kullanılması sonucu yaklaşık 6,5 saat sürdü. 10.6 metre uzunluğundaki kargo aracı, Shenzhou-14 görevi için getirdiği ekipman ve malzemeleri şu anda boş olan Tianhe'ye teslim etti.Çin'in uzay istasyonu inşaatının tamamlanması için bu yıl 5 uzay uçuşu daha gerçekleştirilecek.

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