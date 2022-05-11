Çin'in Tianzhou-4 kargo aracı uzay istasyonuna kenetlendi
15:34 11.05.2022 (güncellendi: 15:39 11.05.2022)
© İHAÇin'in kargo uzay aracı Tianzhou-4, ülkenin yapım aşamasındaki uzay istasyonunun çekirdek modülüne başarıyla kenetlendi.
© İHA
Çin'in kargo uzay aracı Tianzhou-4, ülkenin yapım aşamasındaki uzay istasyonunun çekirdek modülüne başarıyla kenetlendi.
Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilen kargo aracı Tianzhou-4, ülkenin Dünya'nın yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye ulaştı.
In the early morning, people in Wenchang, Hainan watched Tianzhou-4 go to the space station in hotels and beaches. At 8: 54, it automatically docked with the space station. Transport materials of 6 months, wait the new taikonauts. 🌹🌹🌹 pic.twitter.com/Za1s4sTIFD— Sharing travel (@lsjngs) May 10, 2022
Haziran ayında Shenzhou-14 ile istasyona gönderilecek 3 taykonotun 6 aylık görevi için gerekli ekipman ve malzemeleri taşıyan Tianzhou-4, Tianhe'ye başarıyla kenetlendi.
China's cargo spaceship #Tianzhou4 was launched today. It will provide fuel and supplies to #TianGong, Chinese space station. pic.twitter.com/JNbuHyY7Ro— Qin Gang 秦刚 (@AmbQinGang) May 9, 2022
Kenetlenme işlemi hızlı teknoloji kullanılması sonucu yaklaşık 6,5 saat sürdü. 10.6 metre uzunluğundaki kargo aracı, Shenzhou-14 görevi için getirdiği ekipman ve malzemeleri şu anda boş olan Tianhe'ye teslim etti.
Çin'in uzay istasyonu inşaatının tamamlanması için bu yıl 5 uzay uçuşu daha gerçekleştirilecek.