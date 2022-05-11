https://tr.sputniknews.com/20220511/duma-baskani-volodin-abd-ukraynada-kitlik-yaratmak-istiyor-1056288784.html
Duma Başkanı Volodin: ABD Ukrayna’da kıtlık yaratmak istiyor
Duma Başkanı Volodin: ABD Ukrayna’da kıtlık yaratmak istiyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Volodin, Washington’un Ukrayna’da kıtlık yaratmak istediğini belirtti. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T19:47+0300
2022-05-11T19:47+0300
2022-05-11T19:48+0300
duma
ukrayna krizi
vyaçeslav volodin
ukrayna krizi
ukrayna
abd
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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'nin Ukrayna’ya gerçek yardım sağlamak yerine ülkede kıtlık yaratmak istediğini ifade etti.Washington’un tahıl fiyatlarını düşürmek için Ukrayna'dan bu kaynağı çıkarmanın yollarını aradığını hatırlatan Volodin, Amerikan tarafının gerçek anlamda yardım etmek yerine Ukrayna’dan en gerekli şeyleri aldığını ve fiilen ‘prodrazvyorstka’ (tahıl zoralımı) yarattığını vurguladı.Duma Başkanı, tahıl rezervlerinin yeni hasat oluşana kadar asıl Ukraynalılara gerekli olduğunu sözlerine ekledi.ABD Başkanı Joe Biden’ın imzaladığı 2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası’nı değerlendiren Volodin, Washington’un Kiev’i borç yükümlülüklerine sürüklediğine dikkat çekti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Volodin, “Ukrayna’ya giderek daha fazla kredi veriliyor, fakat bu ülkenin kalkınmasını, vatandaşların refahının iyileşmesini hiçbir şekilde etkilemiyor. Aksine, Washington Ukrayna topraklarındaki çatışmaları devam ettiriyor, bu nedenle Ukrayna halkı olağan barışçıl yaşamlarına geri dönemiyorlar” ifadelerini kullandı.Volodin ayrıca Washington'un Kiev'in zaferine inanmadığını, ancak parayı en kısa sürede nasıl geri alacağını düşündüğünü vurguladı.
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Duma Başkanı Volodin: ABD Ukrayna’da kıtlık yaratmak istiyor
19:47 11.05.2022 (güncellendi: 19:48 11.05.2022) Abone ol
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Volodin, Washington’un Ukrayna’da kıtlık yaratmak istediğini belirtti.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'nin Ukrayna’ya gerçek yardım sağlamak yerine ülkede kıtlık yaratmak istediğini ifade etti.
Washington’un tahıl fiyatlarını düşürmek için Ukrayna'dan bu kaynağı çıkarmanın yollarını aradığını hatırlatan Volodin, Amerikan tarafının gerçek anlamda yardım etmek yerine Ukrayna’dan en gerekli şeyleri aldığını ve fiilen ‘prodrazvyorstka’ (tahıl zoralımı) yarattığını vurguladı.
Duma Başkanı, tahıl rezervlerinin yeni hasat oluşana kadar asıl Ukraynalılara gerekli olduğunu sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın imzaladığı 2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası’nı değerlendiren Volodin, Washington’un Kiev’i borç yükümlülüklerine sürüklediğine dikkat çekti.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Volodin, “Ukrayna’ya giderek daha fazla kredi veriliyor, fakat bu ülkenin kalkınmasını, vatandaşların refahının iyileşmesini hiçbir şekilde etkilemiyor. Aksine, Washington Ukrayna topraklarındaki çatışmaları devam ettiriyor, bu nedenle Ukrayna halkı olağan barışçıl yaşamlarına geri dönemiyorlar” ifadelerini kullandı.
Volodin ayrıca Washington'un Kiev'in zaferine inanmadığını, ancak parayı en kısa sürede nasıl geri alacağını düşündüğünü vurguladı.