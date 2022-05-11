https://tr.sputniknews.com/20220511/duma-baskani-volodin-abd-ukraynada-kitlik-yaratmak-istiyor-1056288784.html

Duma Başkanı Volodin: ABD Ukrayna’da kıtlık yaratmak istiyor

Duma Başkanı Volodin: ABD Ukrayna’da kıtlık yaratmak istiyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Volodin, Washington’un Ukrayna’da kıtlık yaratmak istediğini belirtti. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T19:47+0300

2022-05-11T19:47+0300

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duma

ukrayna krizi

vyaçeslav volodin

ukrayna krizi

ukrayna

abd

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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD'nin Ukrayna’ya gerçek yardım sağlamak yerine ülkede kıtlık yaratmak istediğini ifade etti.Washington’un tahıl fiyatlarını düşürmek için Ukrayna'dan bu kaynağı çıkarmanın yollarını aradığını hatırlatan Volodin, Amerikan tarafının gerçek anlamda yardım etmek yerine Ukrayna’dan en gerekli şeyleri aldığını ve fiilen ‘prodrazvyorstka’ (tahıl zoralımı) yarattığını vurguladı.Duma Başkanı, tahıl rezervlerinin yeni hasat oluşana kadar asıl Ukraynalılara gerekli olduğunu sözlerine ekledi.ABD Başkanı Joe Biden’ın imzaladığı 2022 Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme ve Kiralama Yasası’nı değerlendiren Volodin, Washington’un Kiev’i borç yükümlülüklerine sürüklediğine dikkat çekti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Volodin, “Ukrayna’ya giderek daha fazla kredi veriliyor, fakat bu ülkenin kalkınmasını, vatandaşların refahının iyileşmesini hiçbir şekilde etkilemiyor. Aksine, Washington Ukrayna topraklarındaki çatışmaları devam ettiriyor, bu nedenle Ukrayna halkı olağan barışçıl yaşamlarına geri dönemiyorlar” ifadelerini kullandı.Volodin ayrıca Washington'un Kiev'in zaferine inanmadığını, ancak parayı en kısa sürede nasıl geri alacağını düşündüğünü vurguladı.

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duma, vyaçeslav volodin, ukrayna krizi, ukrayna, abd