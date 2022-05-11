https://tr.sputniknews.com/20220511/gazprom-ukrayna-avrupaya-dogalgaz-transferi-icin-sadece-bir-giris-birakti--1056285247.html

Gazprom: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı

Gazprom: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Ukrayna'nın Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktığını ve bu durumun... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T16:48+0300

2022-05-11T16:48+0300

2022-05-11T16:48+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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doğalgaz

avrupa

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Rossiya 24'e demeç veren Kupriyanov, "Ukrayna, Avrupa'ya gaz transiti için sadece bir giriş bıraktı ve bu durum, gaz tedarikinin güvenirliğini ciddi oranda azaltıyor" dedi. Ukrayna gaz nakil sistemi operatörü, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) 'Sohranovka' gaz dağıtım istasyonundan Avrupa'ya gaz transitini bu sabah itibarıyla durdurmuştu.

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gazprom, ukrayna, rusya, doğalgaz, avrupa