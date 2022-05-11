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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220511/gazprom-ukrayna-avrupaya-dogalgaz-transferi-icin-sadece-bir-giris-birakti--1056285247.html
Gazprom: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
Gazprom: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
Rus devlet enerji şirketi Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Ukrayna'nın Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktığını ve bu durumun... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T16:48+0300
2022-05-11T16:48+0300
ukrayna krizi
gazprom
ukrayna
rusya
doğalgaz
avrupa
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Rossiya 24'e demeç veren Kupriyanov, "Ukrayna, Avrupa'ya gaz transiti için sadece bir giriş bıraktı ve bu durum, gaz tedarikinin güvenirliğini ciddi oranda azaltıyor" dedi. Ukrayna gaz nakil sistemi operatörü, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) 'Sohranovka' gaz dağıtım istasyonundan Avrupa'ya gaz transitini bu sabah itibarıyla durdurmuştu.
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gazprom, ukrayna, rusya, doğalgaz, avrupa

Gazprom: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı

16:48 11.05.2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINAGazprom
Gazprom - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA
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Rus devlet enerji şirketi Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Ukrayna'nın Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktığını ve bu durumun gaz tedarikinin güvenirliğini önemli oranda azalttığını söyledi.
Rossiya 24'e demeç veren Kupriyanov, "Ukrayna, Avrupa'ya gaz transiti için sadece bir giriş bıraktı ve bu durum, gaz tedarikinin güvenirliğini ciddi oranda azaltıyor" dedi.
Ukrayna gaz nakil sistemi operatörü, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) 'Sohranovka' gaz dağıtım istasyonundan Avrupa'ya gaz transitini bu sabah itibarıyla durdurmuştu.
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