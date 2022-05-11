https://tr.sputniknews.com/20220511/gazprom-ukrayna-avrupaya-dogalgaz-transferi-icin-sadece-bir-giris-birakti--1056285247.html
Gazprom: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
Gazprom: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
Rus devlet enerji şirketi Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Ukrayna'nın Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktığını ve bu durumun... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T16:48+0300
2022-05-11T16:48+0300
2022-05-11T16:48+0300
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Rossiya 24'e demeç veren Kupriyanov, "Ukrayna, Avrupa'ya gaz transiti için sadece bir giriş bıraktı ve bu durum, gaz tedarikinin güvenirliğini ciddi oranda azaltıyor" dedi. Ukrayna gaz nakil sistemi operatörü, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) 'Sohranovka' gaz dağıtım istasyonundan Avrupa'ya gaz transitini bu sabah itibarıyla durdurmuştu.
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gazprom, ukrayna, rusya, doğalgaz, avrupa
Gazprom: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
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Rus devlet enerji şirketi Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Ukrayna'nın Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktığını ve bu durumun gaz tedarikinin güvenirliğini önemli oranda azalttığını söyledi.
Rossiya 24'e demeç veren Kupriyanov, "Ukrayna, Avrupa'ya gaz transiti için sadece bir giriş bıraktı ve bu durum, gaz tedarikinin güvenirliğini ciddi oranda azaltıyor" dedi.
Ukrayna gaz nakil sistemi operatörü, Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki (LHC) 'Sohranovka' gaz dağıtım istasyonundan Avrupa'ya gaz transitini bu sabah itibarıyla durdurmuştu.