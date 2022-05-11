https://tr.sputniknews.com/20220511/goc-idaresi-baskanligindan-umit-ozdag-hakkinda-suc-duyurusu-1056284624.html
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Göç İdaresi Başkanlığı, sığınmacılarla ilgili açıklamaları nedeniyle Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T16:35+0300
2022-05-11T16:35+0300
2022-05-11T16:37+0300
ümit özdağ
türkiye
göç idaresi
sığınmacı
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İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı, Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220505/ozdagdan-siginmaci-tartismalarina-iliskin-aciklama-ulkemizi-bolecek-hat-uzerine-yerlestirildiler-1056099427.html
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ümit özdağ, göç idaresi, sığınmacı
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
16:35 11.05.2022 (güncellendi: 16:37 11.05.2022) Abone ol
Göç İdaresi Başkanlığı, sığınmacılarla ilgili açıklamaları nedeniyle Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.
İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı, Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.