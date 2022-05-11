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Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Göç İdaresi Başkanlığı, sığınmacılarla ilgili açıklamaları nedeniyle Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T16:35+0300
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ümit özdağ
türkiye
göç idaresi
sığınmacı
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İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı, Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.
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ümit özdağ, göç idaresi, sığınmacı

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

16:35 11.05.2022 (güncellendi: 16:37 11.05.2022)
© AA / Raşit Aydoğan Ümit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AA / Raşit Aydoğan
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Göç İdaresi Başkanlığı, sığınmacılarla ilgili açıklamaları nedeniyle Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.
İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi ve Göç İdaresi Başkanlığı, Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
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5 Mayıs, 09:26
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