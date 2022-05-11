Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220511/istanbulda-tramvay-ile-iett-otobusu-carpisti-6-yarali-1056272998.html
İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T12:06+0300
2022-05-11T12:06+0300
türkiye
iett
istanbul
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056272973_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_86272194542ac0d963f7f3b80657fc02.jpg
İstanbul'da, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Haseki durağında yolun karşısına geçmekte olan İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri de durduruldu. Birçok yolcu, tramvay yolunda yürüyerek iş yerlerine gitmeye çalıştı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220502/iett-otobusu-araziye-uctu-ekinler-zarar-gordu-3-4-tane-erik-agacim-var-hepsini-yikmis-1056014718.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056272973_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_bc11bd32c2ff789e6d4a0066cd12dce3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iett, istanbul, kaza

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

12:06 11.05.2022
© İHA / CANER SÖNMEZ - DAVUT HAS - FURKAN DUMAN - SELİM BAYRAKTARFatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© İHA / CANER SÖNMEZ - DAVUT HAS - FURKAN DUMAN - SELİM BAYRAKTAR
Abone olTelegram
Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
İstanbul'da, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Haseki durağında yolun karşısına geçmekte olan İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri de durduruldu. Birçok yolcu, tramvay yolunda yürüyerek iş yerlerine gitmeye çalıştı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
İETT otobüsü, Sultangazi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
TÜRKİYE
İETT otobüsü araziye uçtu, ekinler zarar gördü: 'Erik ağaçlarımın hepsini yıkmış'
2 Mayıs, 11:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала