https://tr.sputniknews.com/20220511/istanbulda-tramvay-ile-iett-otobusu-carpisti-6-yarali-1056272998.html

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T12:06+0300

2022-05-11T12:06+0300

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türkiye

iett

istanbul

kaza

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İstanbul'da, Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, Haseki durağında yolun karşısına geçmekte olan İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri de durduruldu. Birçok yolcu, tramvay yolunda yürüyerek iş yerlerine gitmeye çalıştı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220502/iett-otobusu-araziye-uctu-ekinler-zarar-gordu-3-4-tane-erik-agacim-var-hepsini-yikmis-1056014718.html

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iett, istanbul, kaza