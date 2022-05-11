https://tr.sputniknews.com/20220511/izmirde-yasli-adami-iterek-olumune-sebep-olan-bakicisi-tutuklandi-1056286825.html
İzmir'de yaşlı adamı iterek ölümüne sebep olan bakıcısı tutuklandı
İzmir'de yaşlı adamı iterek ölümüne sebep olan bakıcısı tutuklandı
İzmir’in Konak ilçesinde, 65 yaşındaki yaşlı adamın bakıcısının iteklemesi sonucu başını yere vurarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan bakıcı... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T17:57+0300
2022-05-11T17:57+0300
2022-05-11T17:59+0300
bakıcı
türkiye
izmir
yaşlı
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Alınan bilgiye göre Sait Ali Büyükbaş ile kendisiyle yaşayan bakıcısı G.B. ile birlikte arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine evin salonunda arbede yaşandı.Bu esnada G.B.'nin itmesi sonucu başını yere vuran Sait Ali Büyükbaş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sait Ali Büyükbaş'ın hareketsiz yerde yattığını gören bakıcı G.B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükbaş'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bakıcı G.B. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. G.B.’nin sorgusunda, “Olur olmaz şeyleri bahane edip bana hakaret etti. Bu yüzden tartışmaya başladık. Üzerime gelince de ittirdim ve yere düştü" dediği ileri sürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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İzmir'de yaşlı adamı iterek ölümüne sebep olan bakıcısı tutuklandı
17:57 11.05.2022 (güncellendi: 17:59 11.05.2022) Abone ol
İzmir’in Konak ilçesinde, 65 yaşındaki yaşlı adamın bakıcısının iteklemesi sonucu başını yere vurarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan bakıcı tutuklandı. Bakıcının emniyetteki ifadesinde, "Üzerime gelince ittirdim ve yere düştü" dediği öğrenildi.
Alınan bilgiye göre Sait Ali Büyükbaş ile kendisiyle yaşayan bakıcısı G.B. ile birlikte arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine evin salonunda arbede yaşandı.
Bu esnada G.B.'nin itmesi sonucu başını yere vuran Sait Ali Büyükbaş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sait Ali Büyükbaş'ın hareketsiz yerde yattığını gören bakıcı G.B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükbaş'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bakıcı G.B. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. G.B.’nin sorgusunda, “Olur olmaz şeyleri bahane edip bana hakaret etti. Bu yüzden tartışmaya başladık. Üzerime gelince de ittirdim ve yere düştü" dediği ileri sürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.