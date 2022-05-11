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https://tr.sputniknews.com/20220511/pilot-rahatsizlandi-ucagi-hic-deneyimi-olmayan-yolcu-indirdi-1056285582.html
Pilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi
Pilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi
ABD'nin Florida eyaletinde pilot rahatsızlanınca daha önce hiç uçuş deneyimi olmayan bir yolcu, pilot koltuğuna geçerek uçağı başarıyla indirdi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T17:24+0300
2022-05-11T17:24+0300
dünya
pilot
yolcu
uçak
havalimanı
florida
abd
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ABD'nin Florida eyaletinde uçuş esnasında pilot rahatsızlandı ve adı açıklanmayan bir yolcu, hava trafik kontrolündeki bir görevlinin yardımıyla 14 yolcu kapasiteli Cessna 208 Caravan adlı uçağı başarılı bir şekilde Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na indirdi.CNN International, o anlarda yolcuyla görevli arasındaki konuşmaları paylaştı. Ses kayıtlarına göre, inişe yaklaşık 112 kilometre kala kontrolü ele alan kimliği belirsiz yolcu, "Burada ciddi bir durumum var. Pilotum rahatsızlandı ve uçağı nasıl uçuracağımı bilmiyorum" dedi. Daha sonra bir hava trafik kontrolörü, yolcuya uçağı indirebilmesi için gerekli talimatları vermeye başladı.Kayıtlarda, hava trafik kontrolörünün yolcuya "Kanatları düz tutmaya çalış ve alçalmaya başlayabilecek misiniz, bir bakın. Kontrollerini ileri itin ve çok yavaş bir hızda alçalın. Sahili kuzeye ya da güneye doğru takip etmeye çalışın. Yerinizi bulmaya çalışıyoruz" dediği duyuluyor.Bunun ardından yolcu havalimanına ulaşarak uçağı başarılı bir şekilde indirirken görevli, "Yeni pilotu tebrik ederim" dedi.'Harika bir iş'Başka bir kule operatörünün de şaşknlıkla diğer uçaklara neler yaşandığını anlattığı duyuldu. Kayıtlara göre operatör, Kuzey Karolina'ya gitmek için bekleyen bir Amerikan Havayolları pilotuna "Yolcunun uçağı başarıyla indirdiğini görebiliyor musunuz? Bu müthiş bir şey" diyor ve pilot da operatöre "Yolcunun uçağı indirdiğini mi söyledin? Aman Tanrım. Bu harika bir iş" şeklinde yanıt veriyor.Havacılık uzmanı John Nance, "Uçuş deneyimi olmayan bir kişinin Cessna Caravan uçaklarından birini indirdiğini ilk kez duydum" ifadelerini kullandı.ABD Federal Havacılık İdaresi, uçakta iki kişinin bulunduğunu ve pilotun sağlık durumunun araştırıldığını bildirdi. FAA olaya ilişkin soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220426/ucagini-kasten-dusurerek-videoya-alan-abdli-youtuberin-pilot-lisansi-iptal-edildi--1055853244.html
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pilot, yolcu, uçak, havalimanı, florida, abd

Pilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi

17:24 11.05.2022
© Fotoğraf : WPTVABD'nin Florida eyaletinde pilot rahatsızlanınca daha önce hiç uçuş deneyimi olmayan bir yolcu, pilot koltuğuna geçerek uçağı başarıyla indirdi.
ABD'nin Florida eyaletinde pilot rahatsızlanınca daha önce hiç uçuş deneyimi olmayan bir yolcu, pilot koltuğuna geçerek uçağı başarıyla indirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© Fotoğraf : WPTV
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ABD'nin Florida eyaletinde pilot rahatsızlanınca daha önce hiç uçuş deneyimi olmayan bir yolcu, pilot koltuğuna geçerek uçağı başarıyla indirdi.
ABD'nin Florida eyaletinde uçuş esnasında pilot rahatsızlandı ve adı açıklanmayan bir yolcu, hava trafik kontrolündeki bir görevlinin yardımıyla 14 yolcu kapasiteli Cessna 208 Caravan adlı uçağı başarılı bir şekilde Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na indirdi.
CNN International, o anlarda yolcuyla görevli arasındaki konuşmaları paylaştı.
Ses kayıtlarına göre, inişe yaklaşık 112 kilometre kala kontrolü ele alan kimliği belirsiz yolcu, "Burada ciddi bir durumum var. Pilotum rahatsızlandı ve uçağı nasıl uçuracağımı bilmiyorum" dedi. Daha sonra bir hava trafik kontrolörü, yolcuya uçağı indirebilmesi için gerekli talimatları vermeye başladı.
Kayıtlarda, hava trafik kontrolörünün yolcuya "Kanatları düz tutmaya çalış ve alçalmaya başlayabilecek misiniz, bir bakın. Kontrollerini ileri itin ve çok yavaş bir hızda alçalın. Sahili kuzeye ya da güneye doğru takip etmeye çalışın. Yerinizi bulmaya çalışıyoruz" dediği duyuluyor.
Bunun ardından yolcu havalimanına ulaşarak uçağı başarılı bir şekilde indirirken görevli, "Yeni pilotu tebrik ederim" dedi.

'Harika bir iş'

Başka bir kule operatörünün de şaşknlıkla diğer uçaklara neler yaşandığını anlattığı duyuldu. Kayıtlara göre operatör, Kuzey Karolina'ya gitmek için bekleyen bir Amerikan Havayolları pilotuna "Yolcunun uçağı başarıyla indirdiğini görebiliyor musunuz? Bu müthiş bir şey" diyor ve pilot da operatöre "Yolcunun uçağı indirdiğini mi söyledin? Aman Tanrım. Bu harika bir iş" şeklinde yanıt veriyor.
Havacılık uzmanı John Nance, "Uçuş deneyimi olmayan bir kişinin Cessna Caravan uçaklarından birini indirdiğini ilk kez duydum" ifadelerini kullandı.
ABD Federal Havacılık İdaresi, uçakta iki kişinin bulunduğunu ve pilotun sağlık durumunun araştırıldığını bildirdi.
FAA olaya ilişkin soruşturma başlattı.
24 Kasım 2021 tarihinde ABD'li YouTuber Trevor Jacob, YouTube'da paylaşacağı bir video için bindiği tek motorlu uçaktan paraşütle atladı. YouTuber, kontrollü inişinin ardından Kaliforniya bölgesinde bir ormana düşen uçağı kayda aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
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