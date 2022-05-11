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Yeni Zelanda turistlere sınırlarını tamamen açtı
Yeni Zelanda turistlere sınırlarını tamamen açtı
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında uyguladığı sıkı tedbirlerle bilinen Yeni Zelanda temmuz sonu itibarıyla kapılarını tüm ülkelere açacak. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T09:46+0300
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koronavirüs
yeni zelanda
turist
koronavirüs
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Yeni Zelanda hükümeti, 31 Temmuz’dan itibaren, Çin ve Hindistan gibi diğer ülkelerden gelenlere de kapılarını açma kararı aldı. Bu tarihten başlayarak, kalkış öncesi zorunlu Kovid-19 testi uygulaması da kaldırılacak. Başbakan Jacinda Ardern, kaldırılan sınır tedbirlerinin, ülkeye vasıflı göçmen işçi akışını da artıracağını belirtti. Ülke, sınırlarını geçen ay Avustralya vatandaşlarına ve aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu 50’den fazla Avrupa ülkesine açmıştı. Küresel salgından önce her yıl yaklaşık 3 milyon turistin uğrak noktası olan Yeni Zelanda’da turizm, ülkenin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20220128/yeni-zelandada-kovid-19-kurallari-saka-zannedildi-pozitiflere-14-temaslilara-24-gun-karantina-1053227932.html
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yeni zelanda, turist, koronavirüs, jacinda ardern

Yeni Zelanda turistlere sınırlarını tamamen açtı

09:46 11.05.2022
© AP Photo / Mark BakerYeni Zelanda- Havalimanı
Yeni Zelanda- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© AP Photo / Mark Baker
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında uyguladığı sıkı tedbirlerle bilinen Yeni Zelanda temmuz sonu itibarıyla kapılarını tüm ülkelere açacak.
Yeni Zelanda hükümeti, 31 Temmuz’dan itibaren, Çin ve Hindistan gibi diğer ülkelerden gelenlere de kapılarını açma kararı aldı. Bu tarihten başlayarak, kalkış öncesi zorunlu Kovid-19 testi uygulaması da kaldırılacak.
Başbakan Jacinda Ardern, kaldırılan sınır tedbirlerinin, ülkeye vasıflı göçmen işçi akışını da artıracağını belirtti.
Ülke, sınırlarını geçen ay Avustralya vatandaşlarına ve aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu 50’den fazla Avrupa ülkesine açmıştı.
Küresel salgından önce her yıl yaklaşık 3 milyon turistin uğrak noktası olan Yeni Zelanda’da turizm, ülkenin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.
Jacinda Ardern - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
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