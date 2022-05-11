https://tr.sputniknews.com/20220511/yeni-zelanda-turistlere-sinirlarini-tamamen-acti--1056267898.html

Yeni Zelanda turistlere sınırlarını tamamen açtı

Yeni Zelanda turistlere sınırlarını tamamen açtı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında uyguladığı sıkı tedbirlerle bilinen Yeni Zelanda temmuz sonu itibarıyla kapılarını tüm ülkelere açacak. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T09:46+0300

2022-05-11T09:46+0300

2022-05-11T09:46+0300

koronavirüs

yeni zelanda

turist

koronavirüs

jacinda ardern

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Yeni Zelanda hükümeti, 31 Temmuz’dan itibaren, Çin ve Hindistan gibi diğer ülkelerden gelenlere de kapılarını açma kararı aldı. Bu tarihten başlayarak, kalkış öncesi zorunlu Kovid-19 testi uygulaması da kaldırılacak. Başbakan Jacinda Ardern, kaldırılan sınır tedbirlerinin, ülkeye vasıflı göçmen işçi akışını da artıracağını belirtti. Ülke, sınırlarını geçen ay Avustralya vatandaşlarına ve aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu 50’den fazla Avrupa ülkesine açmıştı. Küresel salgından önce her yıl yaklaşık 3 milyon turistin uğrak noktası olan Yeni Zelanda’da turizm, ülkenin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20220128/yeni-zelandada-kovid-19-kurallari-saka-zannedildi-pozitiflere-14-temaslilara-24-gun-karantina-1053227932.html

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yeni zelanda, turist, koronavirüs, jacinda ardern