https://tr.sputniknews.com/20220512/abdde-kadinlarin-erisilebilir-kurtaj-hakkini-savunan-ogrencilerden-protesto-kurtaj-bir-hediyedir--1056324105.html
ABD'de kadınların erişilebilir kürtaj hakkını savunanlar eylem yaptı: Kürtaj sağlık hizmeti hakkıdır
ABD'de kadınların erişilebilir kürtaj hakkını savunanlar eylem yaptı: Kürtaj sağlık hizmeti hakkıdır
ABD'nin New York kentinde Union Square'de toplanan ve Washington Square yürüyen öğrenciler kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T21:41+0300
2022-05-12T21:41+0300
2022-05-12T21:52+0300
dünya
abd
kürtaj yasağı
protesto
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ABD'de Anayasa Mahkemesi konumundaki Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak haline getiren 1973 tarihli 'Roe Wade'e karşı' kararını bozacağına dair taslak belgenin basına sızmasıyla karışan ABD'de kadın hakları savunucularının tepkileri sürüyor. Son olarak New York kentinde Union Square'de toplanan ve Washington Square yürüyen öğrenciler, kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından gösterilere devam ettiler.
https://tr.sputniknews.com/20220506/bidendan-kurtaj-hakki-savunusu-tanrinin-cocugu-olmaktan-kaynaklaniyor-1056140421.html
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abd, kürtaj yasağı, protesto
ABD'de kadınların erişilebilir kürtaj hakkını savunanlar eylem yaptı: Kürtaj sağlık hizmeti hakkıdır
21:41 12.05.2022 (güncellendi: 21:52 12.05.2022) Abone ol
ABD'nin New York kentinde Union Square'de toplanan ve Washington Square yürüyen öğrenciler kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının protesto gösterisi düzenledi.
ABD'de Anayasa Mahkemesi konumundaki Yüksek Mahkeme'nin kürtajı anayasal hak haline getiren 1973 tarihli 'Roe Wade'e karşı' kararını bozacağına dair taslak belgenin basına sızmasıyla karışan ABD'de kadın hakları savunucularının tepkileri sürüyor.
Son olarak New York kentinde Union Square'de toplanan ve Washington Square yürüyen öğrenciler, kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan kararın iptal edileceğine yönelik taslağın medyaya sızdırılmasının ardından gösterilere devam ettiler.