Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220512/bakan-koca-saglik-calisanlarinin-ozluk-haklarina-iliskin-duzenlemeleri-acikladi-1056327797.html
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri açıkladı
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemelerin, çok yakında Meclis gündemine... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T23:52+0300
2022-05-12T23:54+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık
sağlık çalışanı
maaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044967886_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_63becac5321f6065c8ed027666737e98.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yeni düzenlemelerle ilgili paylaşımda bulundu.Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun ardından, "Ara vermeden sıra ekonomide" ifadelerini kullanan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler, çok yakında Meclis gündemine alınacak" bilgisini verdi.Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220512/kadina-ve-saglik-calisanlara-yonelik-siddetin-onlenmesi-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-1056323558.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0e/1044967886_66:0:1169:827_1920x0_80_0_0_0f057adb1c210ce0a25c31b86da4430b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca, sağlık, sağlık çalışanı, maaş

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri açıkladı

23:52 12.05.2022 (güncellendi: 23:54 12.05.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemelerin, çok yakında Meclis gündemine alınacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yeni düzenlemelerle ilgili paylaşımda bulundu.
Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun ardından, "Ara vermeden sıra ekonomide" ifadelerini kullanan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler, çok yakında Meclis gündemine alınacak" bilgisini verdi.
Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
"Bugünkü yasal gelişmelerin hemen ardından, sabit ek ödemeler, maaşla tek bordroda merkezi bütçeden ödenecek, herhangi kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacak. Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. Özverili çalışan hekimlerin, sağlık personelinin ek ödemelerinde artış yapılacak. 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle birlikte emeklilikte yeniden düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanımızın 14 Mart müjdeleri ile başlayan süreç, Milli İradeyi temsil eden Meclis'te kısa zamanda karşılığını bulacak."
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
POLİTİKA
Kadına ve sağlık çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
21:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала