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Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri açıkladı
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemelerin, çok yakında Meclis gündemine... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T23:52+0300
2022-05-12T23:52+0300
2022-05-12T23:54+0300
türkiye
fahrettin koca
sağlık
sağlık çalışanı
maaş
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yeni düzenlemelerle ilgili paylaşımda bulundu.Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun ardından, "Ara vermeden sıra ekonomide" ifadelerini kullanan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler, çok yakında Meclis gündemine alınacak" bilgisini verdi.Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220512/kadina-ve-saglik-calisanlara-yonelik-siddetin-onlenmesi-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-1056323558.html
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Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri açıkladı
23:52 12.05.2022 (güncellendi: 23:54 12.05.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemelerin, çok yakında Meclis gündemine alınacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yeni düzenlemelerle ilgili paylaşımda bulundu.
Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun ardından, "Ara vermeden sıra ekonomide" ifadelerini kullanan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler, çok yakında Meclis gündemine alınacak" bilgisini verdi.
Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
"Bugünkü yasal gelişmelerin hemen ardından, sabit ek ödemeler, maaşla tek bordroda merkezi bütçeden ödenecek, herhangi kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacak. Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. Özverili çalışan hekimlerin, sağlık personelinin ek ödemelerinde artış yapılacak. 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle birlikte emeklilikte yeniden düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanımızın 14 Mart müjdeleri ile başlayan süreç, Milli İradeyi temsil eden Meclis'te kısa zamanda karşılığını bulacak."