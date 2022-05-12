https://tr.sputniknews.com/20220512/bakan-koca-saglik-calisanlarinin-ozluk-haklarina-iliskin-duzenlemeleri-acikladi-1056327797.html

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri açıkladı

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemelerin, çok yakında Meclis gündemine... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T23:52+0300

2022-05-12T23:52+0300

2022-05-12T23:54+0300

türkiye

fahrettin koca

sağlık

sağlık çalışanı

maaş

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yeni düzenlemelerle ilgili paylaşımda bulundu.Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun ardından, "Ara vermeden sıra ekonomide" ifadelerini kullanan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler, çok yakında Meclis gündemine alınacak" bilgisini verdi.Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220512/kadina-ve-saglik-calisanlara-yonelik-siddetin-onlenmesi-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-1056323558.html

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fahrettin koca, sağlık, sağlık çalışanı, maaş