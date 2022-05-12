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Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi su sarnıcı kalıntısı bulundu
Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi su sarnıcı kalıntısı bulundu
İstanbul Büyükada’da İSKİ'nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen su sarnıcı kalıntıları bulundu. Gün yüzüne çıkan... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T15:48+0300
2022-05-12T15:48+0300
yaşam
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kazı
sarnıç
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Büyükada’da, İSKİ ekiplerinin yaptığı kazı çalışmaları sırasında Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen su sarnıcı kalıntıları ortaya çıktı. Polis ekipleri, tarihi kalıntının olduğu alana güvenlik şeridi çekti. Uzman ekiplerce tarihi kalıntıları incelemek için yerinde çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, tarihi Büyükada Rum Panayia Kilisesi’ne ait olan alanda Bizans döneminden kalma olduğu tahmin edilen tarihi sarnıcın 2.5 metre boyunda duvarları harçlarla kuvvetlendirilmiş olduğu görüldü. Bizanslılar Ada dışından gelen suları açık ve kapalı sarnıçlarda topluyorlardı. Bunun da nedeni Ada’nın su ihtiyacının karşılanması kadar, atların da susuz kalmamasıydı. Öte yandan gün yüzüne çıkan tarihi su sarnıcı kalıntıları dronla görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/antalyada-tarihi-eser-operasyonu-lahit-ve-heykel-ele-gecirildi-1055527938.html
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türkiye, kazı, sarnıç, istanbul, iski

Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi su sarnıcı kalıntısı bulundu

15:48 12.05.2022
© İHA / AYKUT ZOR - SEVGİ CANPOLAT - ŞÜKRÜ ABANOZBüyükada’da İSKİ kazısında tarihi su sarnıcı kalıntısı bulundu
Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi su sarnıcı kalıntısı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© İHA / AYKUT ZOR - SEVGİ CANPOLAT - ŞÜKRÜ ABANOZ
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İstanbul Büyükada’da İSKİ'nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen su sarnıcı kalıntıları bulundu. Gün yüzüne çıkan tarihi su sarnıcı kalıntıları havadan görüntülendi.
Büyükada’da, İSKİ ekiplerinin yaptığı kazı çalışmaları sırasında Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen su sarnıcı kalıntıları ortaya çıktı.
Polis ekipleri, tarihi kalıntının olduğu alana güvenlik şeridi çekti. Uzman ekiplerce tarihi kalıntıları incelemek için yerinde çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, tarihi Büyükada Rum Panayia Kilisesi’ne ait olan alanda Bizans döneminden kalma olduğu tahmin edilen tarihi sarnıcın 2.5 metre boyunda duvarları harçlarla kuvvetlendirilmiş olduğu görüldü.
Bizanslılar Ada dışından gelen suları açık ve kapalı sarnıçlarda topluyorlardı. Bunun da nedeni Ada’nın su ihtiyacının karşılanması kadar, atların da susuz kalmamasıydı. Öte yandan gün yüzüne çıkan tarihi su sarnıcı kalıntıları dronla görüntülendi.
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