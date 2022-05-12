https://tr.sputniknews.com/20220512/buyukadada-iski-kazisinda-tarihi-su-sarnici-kalintisi-bulundu-1056314551.html
Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi su sarnıcı kalıntısı bulundu
Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi su sarnıcı kalıntısı bulundu
İstanbul Büyükada’da İSKİ'nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen su sarnıcı kalıntıları bulundu. Gün yüzüne çıkan... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T15:48+0300
2022-05-12T15:48+0300
2022-05-12T15:48+0300
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kazı
sarnıç
istanbul
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Büyükada’da, İSKİ ekiplerinin yaptığı kazı çalışmaları sırasında Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen su sarnıcı kalıntıları ortaya çıktı. Polis ekipleri, tarihi kalıntının olduğu alana güvenlik şeridi çekti. Uzman ekiplerce tarihi kalıntıları incelemek için yerinde çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, tarihi Büyükada Rum Panayia Kilisesi’ne ait olan alanda Bizans döneminden kalma olduğu tahmin edilen tarihi sarnıcın 2.5 metre boyunda duvarları harçlarla kuvvetlendirilmiş olduğu görüldü. Bizanslılar Ada dışından gelen suları açık ve kapalı sarnıçlarda topluyorlardı. Bunun da nedeni Ada’nın su ihtiyacının karşılanması kadar, atların da susuz kalmamasıydı. Öte yandan gün yüzüne çıkan tarihi su sarnıcı kalıntıları dronla görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/antalyada-tarihi-eser-operasyonu-lahit-ve-heykel-ele-gecirildi-1055527938.html
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türkiye, kazı, sarnıç, istanbul, iski
Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi su sarnıcı kalıntısı bulundu
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İstanbul Büyükada’da İSKİ'nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen su sarnıcı kalıntıları bulundu. Gün yüzüne çıkan tarihi su sarnıcı kalıntıları havadan görüntülendi.
Büyükada’da, İSKİ ekiplerinin yaptığı kazı çalışmaları sırasında Bizans Dönemine ait olduğu tahmin edilen su sarnıcı kalıntıları ortaya çıktı.
Polis ekipleri, tarihi kalıntının olduğu alana güvenlik şeridi çekti. Uzman ekiplerce tarihi kalıntıları incelemek için yerinde çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, tarihi Büyükada Rum Panayia Kilisesi’ne ait olan alanda Bizans döneminden kalma olduğu tahmin edilen tarihi sarnıcın 2.5 metre boyunda duvarları harçlarla kuvvetlendirilmiş olduğu görüldü.
Bizanslılar Ada dışından gelen suları açık ve kapalı sarnıçlarda topluyorlardı. Bunun da nedeni Ada’nın su ihtiyacının karşılanması kadar, atların da susuz kalmamasıydı. Öte yandan gün yüzüne çıkan tarihi su sarnıcı kalıntıları dronla görüntülendi.