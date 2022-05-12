Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220512/gurcistanin-eski-cumhurbaskani-saakasvili-cezaevinden-hastaneye-sevk-edildi-1056295857.html
Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili cezaevinden hastaneye sevk edildi
Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili cezaevinden hastaneye sevk edildi
Gürcistan'da hapiste bulunan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Rustavi 12 No'lu Cezaevinden başkent Tiflis'te bir hastaneye sevk edildi. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T00:24+0300
2022-05-12T00:24+0300
dünya
gürcistan
ukrayna
mihail saakaşvili
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056295706_0:23:603:362_1920x0_80_0_0_1cc2f33e80c63b5fc152e20d1a50cfe3.jpg
Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 9 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala, 1 Ekim 2021’de başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No'lu Cezaevine sevk edilmişti. Son günler sağlığının bozulması ve bilincini kaybetmesi üzerine Saakaşvili, gece saatlerinde cezaevinden başkent Tiflis'te bulunan Viva Med Kliniğine sevk edildi.Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, televizyon kanalı İmedi'nin kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve 1 milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermiş, Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ve 2016'da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili'ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20211129/saakasvili-tiflis-mahkemesinde-halka-acik-konusma-yapti-1051263500.html
gürcistan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056295706_46:0:558:384_1920x0_80_0_0_3721945f2dbf6fc8ef91fad48e4c8bef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gürcistan, ukrayna, mihail saakaşvili

Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili cezaevinden hastaneye sevk edildi

00:24 12.05.2022
© İHA / İLKİN HÜSEYNOVGürcistan'da hapiste bulunan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Rustavi 12 No'lu Cezaevinden başkent Tiflis'te bir hastaneye sevk edildi.
Gürcistan'da hapiste bulunan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Rustavi 12 No'lu Cezaevinden başkent Tiflis'te bir hastaneye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© İHA / İLKİN HÜSEYNOV
Abone olTelegram
Gürcistan'da hapiste bulunan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Rustavi 12 No'lu Cezaevinden başkent Tiflis'te bir hastaneye sevk edildi.
Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 9 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala, 1 Ekim 2021’de başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No'lu Cezaevine sevk edilmişti. Son günler sağlığının bozulması ve bilincini kaybetmesi üzerine Saakaşvili, gece saatlerinde cezaevinden başkent Tiflis'te bulunan Viva Med Kliniğine sevk edildi.
Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, televizyon kanalı İmedi'nin kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve 1 milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.
Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermiş, Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ve 2016'da görevinden istifa etmişti.
4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili'ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2021
DÜNYA
Saakaşvili, Tiflis mahkemesinde halka açık konuşma yaptı
29 Kasım 2021, 19:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала