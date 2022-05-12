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https://tr.sputniknews.com/20220512/israil-parlamentosundaki-birlesik-arap-listesi-bennett-hukumetine-yeniden-destek-verecek-1056297205.html
İsrail parlamentosundaki Birleşik Arap Listesi, Bennett hükümetine yeniden destek verecek
İsrail parlamentosundaki Birleşik Arap Listesi, Bennett hükümetine yeniden destek verecek
İsrail Parlamentosu'ndaki (Knesset) Birleşik Arap Listesi, daha önce Başbakan Naftali Bennett hükümetinden desteklerini dondurma kararını değiştirerek hükümete... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T01:45+0300
2022-05-12T01:45+0300
dünya
israil
filistin
birleşik arap listesi
israil parlamentosu (knesset)
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İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinden oluşan Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas yaptığı açıklamada, Bennett hükümetine yeniden destek vereceklerini duyurdu.Koalisyon anlaşmalarının uygulanmasına imkan tanımak amacıyla hükümete destek için geri dönüş kararı aldıklarını kaydeden Abbas, Birleşik Arap Listesi'nin ülkedeki Arap toplumunun çıkarlarını gözeterek koalisyon hükümetine katıldığını dile getirdi.Abbas, İsrail'deki Arap nüfusuna çözümler sunmak amacıyla siyasi ortaklığa başladıklarını ifade etti.Parlamentonun feshine ilişkin tasarı, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi tarafından sunulmuştu. Tasarının dün oylanması beklenirken, Likud tasarıyı çekme kararı almıştı.Parlamento'da 6 sandalyeye sahip olan Ortak Arap Listesi, Likud'un başını çektiği muhalefet, Bennett hükümetinin düşürülmesi için gensoru aleyhinde oy kullanmış bunun gerekçesini Netanyahu'yu yeniden iktidara taşıyacak bir adımın atılmayacağı gibi Bennett hükümetinin desteklenmeyeceği şeklinde belirtmişti.Parlamento'da 9 Mayıs'taki hükümetin düşürülmesi planı, 52 evet oya karşılık 61 oyla reddedilmişti.
israil
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israil, filistin, birleşik arap listesi, israil parlamentosu (knesset)

İsrail parlamentosundaki Birleşik Arap Listesi, Bennett hükümetine yeniden destek verecek

01:45 12.05.2022
© AFP 2022 / GALI TIBBONİsrail parlamentosu
İsrail parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© AFP 2022 / GALI TIBBON
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İsrail Parlamentosu'ndaki (Knesset) Birleşik Arap Listesi, daha önce Başbakan Naftali Bennett hükümetinden desteklerini dondurma kararını değiştirerek hükümete yeniden destek verme kararı aldı.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinden oluşan Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas yaptığı açıklamada, Bennett hükümetine yeniden destek vereceklerini duyurdu.
Koalisyon anlaşmalarının uygulanmasına imkan tanımak amacıyla hükümete destek için geri dönüş kararı aldıklarını kaydeden Abbas, Birleşik Arap Listesi'nin ülkedeki Arap toplumunun çıkarlarını gözeterek koalisyon hükümetine katıldığını dile getirdi.
Abbas, İsrail'deki Arap nüfusuna çözümler sunmak amacıyla siyasi ortaklığa başladıklarını ifade etti.
Parlamentonun feshine ilişkin tasarı, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi tarafından sunulmuştu. Tasarının dün oylanması beklenirken, Likud tasarıyı çekme kararı almıştı.
Parlamento'da 6 sandalyeye sahip olan Ortak Arap Listesi, Likud'un başını çektiği muhalefet, Bennett hükümetinin düşürülmesi için gensoru aleyhinde oy kullanmış bunun gerekçesini Netanyahu'yu yeniden iktidara taşıyacak bir adımın atılmayacağı gibi Bennett hükümetinin desteklenmeyeceği şeklinde belirtmişti.
Parlamento'da 9 Mayıs'taki hükümetin düşürülmesi planı, 52 evet oya karşılık 61 oyla reddedilmişti.
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