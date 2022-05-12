https://tr.sputniknews.com/20220512/israil-parlamentosundaki-birlesik-arap-listesi-bennett-hukumetine-yeniden-destek-verecek-1056297205.html

İsrail parlamentosundaki Birleşik Arap Listesi, Bennett hükümetine yeniden destek verecek

İsrail parlamentosundaki Birleşik Arap Listesi, Bennett hükümetine yeniden destek verecek

İsrail Parlamentosu'ndaki (Knesset) Birleşik Arap Listesi, daha önce Başbakan Naftali Bennett hükümetinden desteklerini dondurma kararını değiştirerek hükümete... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T01:45+0300

2022-05-12T01:45+0300

2022-05-12T01:45+0300

dünya

israil

filistin

birleşik arap listesi

israil parlamentosu (knesset)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102059/93/1020599302_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_b63e0dab094c059d89f5ad13562a27a5.jpg

İsrail vatandaşı Filistinlilerin partilerinden oluşan Birleşik Arap Listesi lideri Mansur Abbas yaptığı açıklamada, Bennett hükümetine yeniden destek vereceklerini duyurdu.Koalisyon anlaşmalarının uygulanmasına imkan tanımak amacıyla hükümete destek için geri dönüş kararı aldıklarını kaydeden Abbas, Birleşik Arap Listesi'nin ülkedeki Arap toplumunun çıkarlarını gözeterek koalisyon hükümetine katıldığını dile getirdi.Abbas, İsrail'deki Arap nüfusuna çözümler sunmak amacıyla siyasi ortaklığa başladıklarını ifade etti.Parlamentonun feshine ilişkin tasarı, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi tarafından sunulmuştu. Tasarının dün oylanması beklenirken, Likud tasarıyı çekme kararı almıştı.Parlamento'da 6 sandalyeye sahip olan Ortak Arap Listesi, Likud'un başını çektiği muhalefet, Bennett hükümetinin düşürülmesi için gensoru aleyhinde oy kullanmış bunun gerekçesini Netanyahu'yu yeniden iktidara taşıyacak bir adımın atılmayacağı gibi Bennett hükümetinin desteklenmeyeceği şeklinde belirtmişti.Parlamento'da 9 Mayıs'taki hükümetin düşürülmesi planı, 52 evet oya karşılık 61 oyla reddedilmişti.

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, filistin, birleşik arap listesi, israil parlamentosu (knesset)