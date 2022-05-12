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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220512/rusya-disisleri-finlandiya-natoya-uye-olursa-askeri-teknik-nitelikte-karsi-adimlar-atacagiz-1056311139.html
Rusya Dışişleri: Finlandiya NATO’ya üye olursa askeri-teknik nitelikte karşı adımlar atacağız
Rusya Dışişleri: Finlandiya NATO’ya üye olursa askeri-teknik nitelikte karşı adımlar atacağız
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya’nın NATO’ya üye olması hâlinde askeri-teknik nitelikte karşı adımlar atacakları uyarısını yaptı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T14:43+0300
2022-05-12T14:46+0300
ukrayna krizi
rusya
finlandiya
nato
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya’nın NATO’ya üye olma planlarına ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamada, "Finlandiya’nın NATO’ya üye olması Rusya-Finlandiya ilişkilerine ve kuzey Avrupa’da istikrar ile güvenliğin korunmasına ciddi anlamda zarar verir" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, “Rusya, bu üyelik yüzünden ulusal güvenliğine yönelik oluşan tehditleri ortadan kaldırmak adına hem askeri-teknik nitelikle hem de başka nitelikte karşı adımlar atmak zorunda kalacak” uyarısı yapıldı.Açıklamada şunlar kaydedildi: “Rusya tarafı, kendi ulusal güvenliğini sağlama yolunu seçmenin, Finlandiya hükümeti ve halkının verebileceği bir karar olduğunu defalarca söyledi. Fakat Helsinki, bu adımın getireceği sorumluluk ve sonuçların bilincinde olmalıdır.”Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasının, ‘ülkenin dış politikasının radikal biçimde değiştiği anlamına geleceği' belirtilen açıklamada Helsinki'nin ittifaka üye olmasının ayrıca, 1947’de imzalanan Paris Barış Anlaşması ve Rusya ile Finlandiya ilişkilerinin temelini oluşturan 1992 tarihli anlaşma ile Fin tarafının kendi üstüne aldığı hukuki yükümlülüklerin doğrudan ihlali olacağı kaydedildi.Açıklamada, "NATO üyeleri Finlandiya tarafını, ısrarlı bir biçimde İttifaka üyelikten başka bir yolun bulunmadığına ikna etmiş görünüyor. Bununla beraber NATO’nun amacının, Rusya sınırlarına doğru genişlemeye devam etmek ve ülkemize karşı askeri tehdit oluşturacak yeni bir cenah oluşturmak olduğu açıktır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220512/finlandiya-cumhurbaskani-ve-basbakanindan-ortak-aciklama-natoya-gecikmeden-basvurulmali-1056301666.html
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rusya, finlandiya, nato

Rusya Dışişleri: Finlandiya NATO’ya üye olursa askeri-teknik nitelikte karşı adımlar atacağız

14:43 12.05.2022 (güncellendi: 14:46 12.05.2022)
© REUTERSRusya bayrağı
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© REUTERS
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya’nın NATO’ya üye olması hâlinde askeri-teknik nitelikte karşı adımlar atacakları uyarısını yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya’nın NATO’ya üye olma planlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, "Finlandiya’nın NATO’ya üye olması Rusya-Finlandiya ilişkilerine ve kuzey Avrupa’da istikrar ile güvenliğin korunmasına ciddi anlamda zarar verir" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, “Rusya, bu üyelik yüzünden ulusal güvenliğine yönelik oluşan tehditleri ortadan kaldırmak adına hem askeri-teknik nitelikle hem de başka nitelikte karşı adımlar atmak zorunda kalacak” uyarısı yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi: “Rusya tarafı, kendi ulusal güvenliğini sağlama yolunu seçmenin, Finlandiya hükümeti ve halkının verebileceği bir karar olduğunu defalarca söyledi. Fakat Helsinki, bu adımın getireceği sorumluluk ve sonuçların bilincinde olmalıdır.”
Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasının, ‘ülkenin dış politikasının radikal biçimde değiştiği anlamına geleceği' belirtilen açıklamada Helsinki'nin ittifaka üye olmasının ayrıca, 1947’de imzalanan Paris Barış Anlaşması ve Rusya ile Finlandiya ilişkilerinin temelini oluşturan 1992 tarihli anlaşma ile Fin tarafının kendi üstüne aldığı hukuki yükümlülüklerin doğrudan ihlali olacağı kaydedildi.
Açıklamada, "NATO üyeleri Finlandiya tarafını, ısrarlı bir biçimde İttifaka üyelikten başka bir yolun bulunmadığına ikna etmiş görünüyor. Bununla beraber NATO’nun amacının, Rusya sınırlarına doğru genişlemeye devam etmek ve ülkemize karşı askeri tehdit oluşturacak yeni bir cenah oluşturmak olduğu açıktır" denildi.
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
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