https://tr.sputniknews.com/20220512/rusya-finlandiyanin-natoya-katilmasi-guvenligimizi-tehdit-eder-1056306298.html
Rusya: Finlandiya'nın NATO'ya katılması güvenliğimizi tehdit eder
Rusya: Finlandiya'nın NATO'ya katılması güvenliğimizi tehdit eder
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabul edilmesinin Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturacağını vurguladı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T12:42+0300
2022-05-12T12:42+0300
2022-05-12T12:52+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
kremlin
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Günlük basın toplantısında gazeteciler, Peskov'a Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Rusya için tehdit oluşturup oluşturmayacağını sordu. "Elbette" yanıtını veren Peskov, "NATO'nun genişlemesi, kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli yapmayacak" değerlendirmesinde bulundu.
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dmitriy peskov, kremlin
Rusya: Finlandiya'nın NATO'ya katılması güvenliğimizi tehdit eder
12:42 12.05.2022 (güncellendi: 12:52 12.05.2022) Abone ol
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabul edilmesinin Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturacağını vurguladı.
Günlük basın toplantısında gazeteciler, Peskov'a Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Rusya için tehdit oluşturup oluşturmayacağını sordu.
"Elbette" yanıtını veren Peskov, "NATO'nun genişlemesi, kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli yapmayacak" değerlendirmesinde bulundu.