https://tr.sputniknews.com/20220512/rusya-finlandiyanin-natoya-katilmasi-guvenligimizi-tehdit-eder-1056306298.html

Rusya: Finlandiya'nın NATO'ya katılması güvenliğimizi tehdit eder

Rusya: Finlandiya'nın NATO'ya katılması güvenliğimizi tehdit eder

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya'nın NATO üyeliğine kabul edilmesinin Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturacağını vurguladı. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T12:42+0300

2022-05-12T12:42+0300

2022-05-12T12:52+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

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Günlük basın toplantısında gazeteciler, Peskov'a Finlandiya'nın NATO'ya katılımının Rusya için tehdit oluşturup oluşturmayacağını sordu. "Elbette" yanıtını veren Peskov, "NATO'nun genişlemesi, kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli yapmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

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2022

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dmitriy peskov, kremlin