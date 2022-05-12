Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220512/sanal-gerceklik-gozluklerinin-bas-dondurmesine-cozum-yaninda-ilac-da-verebilirler-1056308281.html
Sanal gerçeklik gözlüklerinin baş döndürmesine çözüm: 'Yanında ilaç da verebilirler'
Sanal gerçeklik gözlüklerinin baş döndürmesine çözüm: 'Yanında ilaç da verebilirler'
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Birim Müdürü Çelik, "Metaverse dünyasında kullanılan sanal... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T13:46+0300
2022-05-12T13:53+0300
sanal gerçeklik
yaşam
ilaç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056308113_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_005de27e2db807402921e8d0066006e9.jpg
Adana Valiliği'nce teknoloji-bilişim alanındaki gelişmeleri takip etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla, yapay zeka, Metaverse ve dijital ekonomi alanında 3 teması bulunan TechAdana-2022 etkinliği düzenlendi. Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’ndeki etkinliğe, Vali Süleyman Elban, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Bilgisayar Mühendisleri Odası Adana İl Temsilciliği Koordinatörü Yoldaş Erdoğan, dijital gelişme-yenilikler ile dijital ekonomi alanlarında çalışmalar gerçekleştiren çok sayıda uzman ve öğrenci katıldı.Etkinliğin açış konuşmasını yapan Vali Süleyman Elban, globalleşme kavramının ardından artık dünyadaki engellerin, zaman ve ulaşım mefhumunun ortadan kalktığını söyledi:Etkinlikte sunum yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Birim Müdürü Dr. Vural Çelik ise Metaverse dünyasının, gerçek hayatın teknoloji sayesinde dijital kopyası olduğunu kaydederek şunları söyledi:Etkinlik, konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20220422/kirkpinarda-sanal-gures-artirilmis-gerceklik-teknolojisiyle-tanitilacak-1055763395.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056308113_28:0:575:410_1920x0_80_0_0_5fbc277dbc3d347a1997ef062e112252.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sanal gerçeklik, ilaç

Sanal gerçeklik gözlüklerinin baş döndürmesine çözüm: 'Yanında ilaç da verebilirler'

13:46 12.05.2022 (güncellendi: 13:53 12.05.2022)
© DHAVR gözlük, sanal gerçeklik
VR gözlük, sanal gerçeklik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Birim Müdürü Çelik, "Metaverse dünyasında kullanılan sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinin uzun süre kullanımı baş dönmesi yapıyor. Şu an birçok firma, gözlüklerin uzun süre kullanılması için ilaç yapıyor hatta birkaç tanesi patent almış durumda" dedi.
Adana Valiliği'nce teknoloji-bilişim alanındaki gelişmeleri takip etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla, yapay zeka, Metaverse ve dijital ekonomi alanında 3 teması bulunan TechAdana-2022 etkinliği düzenlendi. Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’ndeki etkinliğe, Vali Süleyman Elban, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Bilgisayar Mühendisleri Odası Adana İl Temsilciliği Koordinatörü Yoldaş Erdoğan, dijital gelişme-yenilikler ile dijital ekonomi alanlarında çalışmalar gerçekleştiren çok sayıda uzman ve öğrenci katıldı.
Etkinliğin açış konuşmasını yapan Vali Süleyman Elban, globalleşme kavramının ardından artık dünyadaki engellerin, zaman ve ulaşım mefhumunun ortadan kalktığını söyledi:
“Dolayısıyla herkes oturduğu yerden tablet, bilgisayar, telefon yardımıyla her an her yerde olup, her yeri dolaşıp, her yerde her şeyi yapabilir, hale geldi. TechAdana gibi birçok etkinliği ve dijital dönüşüm, yapay zeka gibi dijital gelişmeler konusunda dünyada meydana gelen gelişmeleri pas geçme lüksümüz kalmadı. Çok kısa zamanda yapacağımız çalışmalar ve atılımlarla birlikte biz de bu dijital dönüşümü çok hızlı gerçekleştirdik. Dünyada örnek gösterilen birçok ülkeyle eşdeğer veya onları yakalamış olabiliriz. Adanamız sanayi konusunu ülkemize ilk getiren şehir, dolayısıyla artık Adana’mızın dijital dönüşümü de ülkemizde başaran bir şehir olması ya da buranın dijital havzaya dönüşmüş bir şehir olması da yadırganacak, olmayacak bir durum değil.”
Etkinlikte sunum yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Uzmanlık, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Birim Müdürü Dr. Vural Çelik ise Metaverse dünyasının, gerçek hayatın teknoloji sayesinde dijital kopyası olduğunu kaydederek şunları söyledi:
“Yani Metaverse’ü, bazı etkinlikler ve faaliyetlere katıldığımız, bazı işlemler yaptığımız dünya olarak tanımlayabiliriz. Fiziksel ortamları çok mükemmel şekilde elektronik ortamda birleştiriyor ve bu size birçok şeyi yapma imkanı veriyor. Şu anda en çok çevrimiçi oyunlar, konserler, etkinlikler popüler. Dünya genelinde yapılan araştırmaya göre insanlar şu an en çok ailesiyle veya arkadaşlarıyla bir araya gelmek, sohbet etmek, doğum gününü kutlamak için kullanıyor. Elektronik spor, gösteri, canlı ders takipleri de yapılıyor. Firmalar bu dünyada mağazalar açabiliyor, alışveriş yapılıyor. Arsalar satılıyor. Metaverse dünyasında kullanılan sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinin uzun süre kullanımı baş dönmesi yapıyor. Şu an birçok firma, bu gözlüklerin uzun süre kullanılması için ilaç yapıyor hatta birkaç tanesi patent almış durumda. Yarın, bir gün, VR gözlük alınınca yanında ilaç da verebilirler. Değişik bir sektör de geliyor.”
Etkinlik, konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.
Festival kapsamında düzenlenen yağlı güreş yarışmasından bir kare. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2022
YAŞAM
Kırkpınar'da sanal güreş: Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle tanıtılacak
22 Nisan, 10:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала