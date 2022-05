Sanal gerçeklik gözlüklerinin baş döndürmesine çözüm: 'Yanında ilaç da verebilirler'

“Dolayısıyla herkes oturduğu yerden tablet, bilgisayar, telefon yardımıyla her an her yerde olup, her yeri dolaşıp, her yerde her şeyi yapabilir, hale geldi. TechAdana gibi birçok etkinliği ve dijital dönüşüm, yapay zeka gibi dijital gelişmeler konusunda dünyada meydana gelen gelişmeleri pas geçme lüksümüz kalmadı. Çok kısa zamanda yapacağımız çalışmalar ve atılımlarla birlikte biz de bu dijital dönüşümü çok hızlı gerçekleştirdik. Dünyada örnek gösterilen birçok ülkeyle eşdeğer veya onları yakalamış olabiliriz. Adanamız sanayi konusunu ülkemize ilk getiren şehir, dolayısıyla artık Adana’mızın dijital dönüşümü de ülkemizde başaran bir şehir olması ya da buranın dijital havzaya dönüşmüş bir şehir olması da yadırganacak, olmayacak bir durum değil.”