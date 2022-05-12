Sanal gerçeklik gözlüklerinin baş döndürmesine çözüm: 'Yanında ilaç da verebilirler'

“Yani Metaverse’ü, bazı etkinlikler ve faaliyetlere katıldığımız, bazı işlemler yaptığımız dünya olarak tanımlayabiliriz. Fiziksel ortamları çok mükemmel şekilde elektronik ortamda birleştiriyor ve bu size birçok şeyi yapma imkanı veriyor. Şu anda en çok çevrimiçi oyunlar, konserler, etkinlikler popüler. Dünya genelinde yapılan araştırmaya göre insanlar şu an en çok ailesiyle veya arkadaşlarıyla bir araya gelmek, sohbet etmek, doğum gününü kutlamak için kullanıyor. Elektronik spor, gösteri, canlı ders takipleri de yapılıyor. Firmalar bu dünyada mağazalar açabiliyor, alışveriş yapılıyor. Arsalar satılıyor. Metaverse dünyasında kullanılan sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinin uzun süre kullanımı baş dönmesi yapıyor. Şu an birçok firma, bu gözlüklerin uzun süre kullanılması için ilaç yapıyor hatta birkaç tanesi patent almış durumda. Yarın, bir gün, VR gözlük alınınca yanında ilaç da verebilirler. Değişik bir sektör de geliyor.”