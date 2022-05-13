https://tr.sputniknews.com/20220513/abdde-ukraynaya-40-milyar-dolarlik-yardima-son-dakika-engeli-1056335408.html
ABD’de Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık yardıma son dakika engeli
ABD’de Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık yardıma son dakika engeli
ABD'nin Ukrayna'ya yönelik destek paketine ABD Senatosu'ndan itiraz geldi. Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul’ün itirazı sonucu ABD’nin Ukrayna’ya 40... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T11:05+0300
2022-05-13T11:05+0300
2022-05-13T11:05+0300
ukrayna krizi
rand paul
ukrayna
abd
askeri yardım
senato
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ABD'nin Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketi, Senato'da Cumhuriyetçi temsilci Rand Paul'un engeline takıldı.ABD Temsilciler Meclisi, hafta başında yardım paketini 57'ye karşı 368 oyla kabul etmişti. Senato'da hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan büyük destek alan yardım paketinin onaylanıp Başkanı Joe Biden'a sunulması bekleniyordu.Ancak Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul'un itirazı sonucu onay süreci gelecek haftaya kaldı. ABD'nin yurt dışına yönelik müdahalelerine karşı bir isim olarak tanınan Paul, büyük miktarda yardımın denetimsiz şekilde kabul edilmesine itiraz etti. Bu miktarda bir yardımın ABD'de bütçe açığını ve enflasyonu yükseltebileceğini kaydeden Cumhuriyetçi senatör, tasarıya Ukrayna'ya yardımın denetlenmesi yönünde bir madde eklenmesini istedi.Tasarının gelecek hafta onaylanmasıyla ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın 60 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Yardımın ABD Başkanı Biden'in talep ettiği 33 milyar dolardan fazla olması dikkat çekmişti. Paket Ukrayna'nın askeri güçleri için teçhizat, eğitim, istihbarat desteği ve personel maaşlarını içeriyor.ABD, şimdiye dek Ukrayna'ya obüsler, uçaksavar Stinger sistemleri, tanksavar Javelin füzeleri, mühimmat ve 'hayalet' insansız hava araçları da dahil olmak üzere 3.5 milyar dolar değerinde silah göndermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220512/amerikali-emekli-albay-abd-rusya-ile-savas-baslatmak-icin-polonyayi-kullaniyor-1056314933.html
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rand paul, ukrayna, abd, askeri yardım, senato
ABD’de Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık yardıma son dakika engeli
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ABD'nin Ukrayna'ya yönelik destek paketine ABD Senatosu'ndan itiraz geldi. Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul’ün itirazı sonucu ABD’nin Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık yardım paketinde onay süreci gelecek haftaya kaldı. Paul, büyük miktarda yardımın denetimsiz şekilde kabul edilmesine itiraz etti.
ABD'nin Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım paketi, Senato'da Cumhuriyetçi temsilci Rand Paul'un engeline takıldı.
ABD Temsilciler Meclisi, hafta başında yardım paketini 57'ye karşı 368 oyla kabul etmişti. Senato'da hem Cumhuriyetçilerden hem de Demokratlardan büyük destek alan yardım paketinin onaylanıp Başkanı Joe Biden'a sunulması bekleniyordu.
Ancak Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul'un itirazı sonucu onay süreci gelecek haftaya kaldı. ABD'nin yurt dışına yönelik müdahalelerine karşı bir isim olarak tanınan Paul, büyük miktarda yardımın denetimsiz şekilde kabul edilmesine itiraz etti. Bu miktarda bir yardımın ABD'de bütçe açığını ve enflasyonu yükseltebileceğini kaydeden Cumhuriyetçi senatör, tasarıya Ukrayna'ya yardımın denetlenmesi yönünde bir madde eklenmesini istedi.
Tasarının gelecek hafta onaylanmasıyla ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımın 60 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Yardımın ABD Başkanı Biden'in talep ettiği 33 milyar dolardan fazla olması dikkat çekmişti. Paket Ukrayna'nın askeri güçleri için teçhizat, eğitim, istihbarat desteği ve personel maaşlarını içeriyor.
ABD, şimdiye dek Ukrayna'ya obüsler, uçaksavar Stinger sistemleri, tanksavar Javelin füzeleri, mühimmat ve 'hayalet' insansız hava araçları da dahil olmak üzere 3.5 milyar dolar değerinde silah göndermişti.