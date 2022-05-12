https://tr.sputniknews.com/20220512/amerikali-emekli-albay-abd-rusya-ile-savas-baslatmak-icin-polonyayi-kullaniyor-1056314933.html

Amerikalı emekli albay: ABD, Rusya ile savaş başlatmak için Polonya'yı kullanıyor

Amerikalı emekli albay: ABD, Rusya ile savaş başlatmak için Polonya'yı kullanıyor

ABD'li emekli albay Douglas Macgregor, ABD'nin Rusya ile doğrudan bir savaş başlatmak için Polonya'yı kullandığını öne sürdü. Macgregor, Polonya'nın 'NATO için... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T16:52+0300

2022-05-12T16:52+0300

2022-05-12T16:57+0300

ukrayna krizi

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ABD ordusunda uzun yıllar görev yapan emekli albay Douglas Macgregor, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. “ABD yardımının açık bir şekilde başarısız olduğu görülüyor. Ukrayna güçlerini belirli bir yıkımdan kurtarmak için yeni silahlar tedarik etme gerekliliğiyle karşı karşıya kalan Biden yönetimi, durumu tersine çevirme ve itibarını kurtarma konusunda çaresiz” diyen Macgregor, Polonya'nın bu noktada Washington'a 'bir çıkış yolu sunmuş gibi göründüğünü' belirtti.Polonya genelkurmayına ülkenin batı topraklarını ele geçirerek Ukrayna'ya müdahale etme planlarını formüle etme talimatı verildiği yönündeki haberlere ilişkin konuşan Macgregor, Washington'un Zelenskiy'i kontrol etmesinin, Kiev'in böyle radikal bir önlemi onaylamasında bir sorun olmayacağı anlamına geldiğini söyledi. Macgregor, “Biden yönetimi, Rusya ve Polonya taraflarını herhangi bir şekilde içeren bir çatışmanın, potansiyel olarak NATO konseyinin toplanmasına ve sözleşmenin 5. maddesinin uygulanmasına yol açacağını umuyor olabilir" ifadelerini kullandı.'Varşova, NATO için Rusya ile Doğu Avrupa'daki savaşı genişletmenin anahtarı'Ukrayna'ya olası bir Polonya müdahalesinin NATO'yu resmi olarak Rusya ile savaşa zorlayıp zorlamayacağının 'belirsiz' olduğunu ve bunun ayrı ayrı tüm müttefiklerin kararılarına bağlı olabileceğini söyleyen emekli Macgregor, "Bu noktada herhangi bir analistin güvenle söyleyebileceği tek şey, Polonya askeri müdahalesinin, çoğu NATO üyesinin çekindiği Rusya ile karşı karşıya gelme durumunu doğuracağı gerçeği olacaktır" diye uyardı.Emekli albay, Polonya'nın eyleminin 'Washington'daki neoconları tatmin edeceğini' ve Varşova'nın 'NATO için Rusya ile Doğu Avrupa'daki savaşını genişletmesinin anahtarı' olarak hizmet edeceğini vurguladı.Macgregor, Rusya ile böyle bir olası savaşın, ABD ulusal güvenliğine yönelik herhangi bir somut tehdidin varlığı olmadan başlayacağını ileri sürdü.

https://tr.sputniknews.com/20220428/rusya-abd-ve-polonya-ukraynanin-bir-kisminin-varsovanin-kontrolune-gecmesi-icin-planlar-yapiyor-1055924548.html

https://tr.sputniknews.com/20220506/ukrayna-polonya-estonya-litvanya-ve-letonyadan-is-birligi-bildirisi-1056131751.html

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abd, albay, polonya, ukrayna, açıklama, rusya, donbass, savaş, operasyon