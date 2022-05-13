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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220513/isvicre-dondurdugu-ruslara-ait-7-milyar-dolarlik-varligi-serbest-birakti--1056334261.html
İsviçre, dondurduğu Ruslara ait 7 milyar dolarlık varlığı serbest bıraktı
İsviçre, dondurduğu Ruslara ait 7 milyar dolarlık varlığı serbest bıraktı
İsviçre hükümeti, Ukrayna yaptırımları kapsamında Ruslara ait dondurduğu mal varlıklarının 6.3 milyar frank'lık (7 milyar dolar) kısmını serbest bıraktı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T10:22+0300
2022-05-13T10:35+0300
ukrayna krizi
yaptırım
isviçre
mal varlığı
ukrayna
rusya
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Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında Rusya'ye dönük tarafsız tutumunu bozan ve 7.5 milyar frank'lık varlığı donduran İsviçre, bunun 6.3 milyar frank'lık (7 milyar dolar) kısmını serbest bırakma kararı aldı. Yaptırımları denetleyen Devlet Ekonomik İşler Sekreterliği (SECO) kurumunun üst düzey yetkilisi Erwin Bollinger, yaptığı açıklamada, "Yeterli gerekçemiz yoksa fonları donduramayız" dedi. "Dondurulan varlıkların miktarı, yaptırımların ne kadar etkili bir şekilde uygulandığının bir ölçüsü değil" diyen Bollinger, varlıkların dondurulmasının geniş kapsamlı yaptırım paketinde 'öncelikli' olmadığını da sözlerine ekledi. Rusya vatandaşlarının İsviçre bankalarında yaklaşık 213 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor. En büyük iki kredi kuruluşu olan UBS ve Credit Suisse'in her birinin Ruslara ait on milyarlarca frank'lık varlığı elinde tuttuğu belirtiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220509/avrupada-rus-petrol-ve-turevleri-ile-dogalgazina-yaptirim-kaosu-ulkeler-ikna-edilemiyor-1056213162.html
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yaptırım, isviçre, mal varlığı, ukrayna, rusya

İsviçre, dondurduğu Ruslara ait 7 milyar dolarlık varlığı serbest bıraktı

10:22 13.05.2022 (güncellendi: 10:35 13.05.2022)
© AFP 2022 / Fabrice COFFRINIİsviçre bayrağı
İsviçre bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / Fabrice COFFRINI
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İsviçre hükümeti, Ukrayna yaptırımları kapsamında Ruslara ait dondurduğu mal varlıklarının 6.3 milyar frank'lık (7 milyar dolar) kısmını serbest bıraktı.
Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında Rusya'ye dönük tarafsız tutumunu bozan ve 7.5 milyar frank'lık varlığı donduran İsviçre, bunun 6.3 milyar frank'lık (7 milyar dolar) kısmını serbest bırakma kararı aldı.
Yaptırımları denetleyen Devlet Ekonomik İşler Sekreterliği (SECO) kurumunun üst düzey yetkilisi Erwin Bollinger, yaptığı açıklamada, "Yeterli gerekçemiz yoksa fonları donduramayız" dedi.
"Dondurulan varlıkların miktarı, yaptırımların ne kadar etkili bir şekilde uygulandığının bir ölçüsü değil" diyen Bollinger, varlıkların dondurulmasının geniş kapsamlı yaptırım paketinde 'öncelikli' olmadığını da sözlerine ekledi.
Rusya vatandaşlarının İsviçre bankalarında yaklaşık 213 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.
En büyük iki kredi kuruluşu olan UBS ve Credit Suisse'in her birinin Ruslara ait on milyarlarca frank'lık varlığı elinde tuttuğu belirtiliyor.
Rusya-Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
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