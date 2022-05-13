https://tr.sputniknews.com/20220513/isvicre-dondurdugu-ruslara-ait-7-milyar-dolarlik-varligi-serbest-birakti--1056334261.html

İsviçre, dondurduğu Ruslara ait 7 milyar dolarlık varlığı serbest bıraktı

İsviçre, dondurduğu Ruslara ait 7 milyar dolarlık varlığı serbest bıraktı

İsviçre hükümeti, Ukrayna yaptırımları kapsamında Ruslara ait dondurduğu mal varlıklarının 6.3 milyar frank'lık (7 milyar dolar) kısmını serbest bıraktı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T10:22+0300

2022-05-13T10:22+0300

2022-05-13T10:35+0300

ukrayna krizi

yaptırım

isviçre

mal varlığı

ukrayna

rusya

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Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrasında Rusya'ye dönük tarafsız tutumunu bozan ve 7.5 milyar frank'lık varlığı donduran İsviçre, bunun 6.3 milyar frank'lık (7 milyar dolar) kısmını serbest bırakma kararı aldı. Yaptırımları denetleyen Devlet Ekonomik İşler Sekreterliği (SECO) kurumunun üst düzey yetkilisi Erwin Bollinger, yaptığı açıklamada, "Yeterli gerekçemiz yoksa fonları donduramayız" dedi. "Dondurulan varlıkların miktarı, yaptırımların ne kadar etkili bir şekilde uygulandığının bir ölçüsü değil" diyen Bollinger, varlıkların dondurulmasının geniş kapsamlı yaptırım paketinde 'öncelikli' olmadığını da sözlerine ekledi. Rusya vatandaşlarının İsviçre bankalarında yaklaşık 213 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor. En büyük iki kredi kuruluşu olan UBS ve Credit Suisse'in her birinin Ruslara ait on milyarlarca frank'lık varlığı elinde tuttuğu belirtiliyor.

https://tr.sputniknews.com/20220509/avrupada-rus-petrol-ve-turevleri-ile-dogalgazina-yaptirim-kaosu-ulkeler-ikna-edilemiyor-1056213162.html

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yaptırım, isviçre, mal varlığı, ukrayna, rusya