https://tr.sputniknews.com/20220513/kel-demek-cinsel-saldiri-sayildi--1056338487.html
'Kel' demek cinsel saldırı sayıldı
'Kel' demek cinsel saldırı sayıldı
İngiltere’de bir mahkeme, birine 'kel' demenin cinsel saldırı olduğuna karar verdi. Yargıç, söylemin 'cinsiyetçi' olduğuna hükmetti. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T13:00+0300
2022-05-13T13:00+0300
2022-05-13T13:00+0300
dünya
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karar
mahkeme
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İngiltere’nin Sheffield bölgesinde çalışma arkadaşı tarafından 'kel, şişko, pislik' gibi hakaretlere uğrayan kişinin açtığı davada mahkeme kararını verdi. Deneyimli bir elektrkik teknisyeni olduğu belirtilen Tony Finn, fabrika müdürü Jamie King'e hakaret davası açmıştı. Davanın görüldüğü duruşma sırasında Yargıç Jonathan Brain, saç dökülmesinin erkeklerde kadınlara göre çok daha yaygın olduğu ve bu nedenle birini tanımlamak için kelliği örnek göstermenin bir tür 'ayrımcılık' doğurduğu sonucuna vardı. Bunun sonucunda mahkeme, kelliğin bir cinsiyetin karakteristik bir özelliği olabileceğine hükmederek ikisi arasında bağlantı olduğuna kanaat getirdi ve söylemin 'cinsiyetçi' olduğuna hükmetti.Mahkeme kararında, “Biz bu hakaretin Bay Finn’in kişiliğine ve saygınlığına yönelik saldırgan, aşağılayıcı ve küçük düşürücü olduğuna kanaat getirdik” denildi.Finn'in alacağı tazminat ise ileri tarihli bir duruşmada belirlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20220329/cimdikleme-bosanma-nedeni-sayildi-1055140718.html
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kel, karar, mahkeme, ingiltere
'Kel' demek cinsel saldırı sayıldı
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İngiltere’de bir mahkeme, birine 'kel' demenin cinsel saldırı olduğuna karar verdi. Yargıç, söylemin 'cinsiyetçi' olduğuna hükmetti.
İngiltere’nin Sheffield bölgesinde çalışma arkadaşı tarafından 'kel, şişko, pislik' gibi hakaretlere uğrayan kişinin açtığı davada mahkeme kararını verdi.
Deneyimli bir elektrkik teknisyeni olduğu belirtilen Tony Finn, fabrika müdürü Jamie King'e hakaret davası açmıştı.
Davanın görüldüğü duruşma sırasında Yargıç Jonathan Brain, saç dökülmesinin erkeklerde kadınlara göre çok daha yaygın olduğu ve bu nedenle birini tanımlamak için kelliği örnek göstermenin bir tür 'ayrımcılık' doğurduğu sonucuna vardı.
Bunun sonucunda mahkeme, kelliğin bir cinsiyetin karakteristik bir özelliği olabileceğine hükmederek ikisi arasında bağlantı olduğuna kanaat getirdi ve söylemin 'cinsiyetçi' olduğuna hükmetti.
Mahkeme kararında, “Biz bu hakaretin Bay Finn’in kişiliğine ve saygınlığına yönelik saldırgan, aşağılayıcı ve küçük düşürücü olduğuna kanaat getirdik” denildi.
Finn'in alacağı tazminat ise ileri tarihli bir duruşmada belirlenecek.