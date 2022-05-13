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https://tr.sputniknews.com/20220513/komedyen-chris-rock-tokat-olayindan-sonra-ilk-kez-sahne-aldi-insanlar-cok-kirilgan-1056346426.html
Komedyen Chris Rock: 'Kelimeler acıtır' diyenler suratına hiç yumruk yememiştir
Komedyen Chris Rock: 'Kelimeler acıtır' diyenler suratına hiç yumruk yememiştir
Oscar ödül töreninde Will Smith'in eşine yaptığı şaka sonrası ünlü aktörün kendisine attığı tokatla gündem olan Amerikalı komedyen Chris Rock, olaydan sonra... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T16:33+0300
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yaşam
chris rock
açıklama
tokat
oscar
oscar ödül töreni
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ABD'li komedyen, oyuncu, senarist ve yapımcı Chris Rock, olaylı Oscar ödül töreninden bu yana gerçekleştirdiği ilk İngiltere şovunu tokat olayına bir göndermeyle açtı. Altı hafta önce Akademi Ödülleri'nde, ünlü aktör Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç kesimi hakkında şaka yapmasının ardından Smith, bir anda sahneye çıkarak Rock'a tokat atmıştı. Dün gece Londra'daki Royal Albert Hall'da sahneye çıkan Rock, esprili bir şekilde "Merak eden varsa iyiyim. İşitme yeteneğimin çoğunu geri kazandım ve iyi bir gösteri yapmaya çalışıyorum" dedi.Olayı çok fazla uzatmak istemediğini söyleyen Rock, “İnsanlar benim o saçmalıktan bahsetmemi bekliyor. Şu anda bundan konuyu uzatmayacağım ama eninde sonunda oraya geleceğim. Netflix'ten izlersiniz" ifadelerini kullandı. Yine de başını sallayarak 'insanların çok kırılgan olduğunu' ima eden komedyen, “'Kelimeler acıtır' diyenler suratına hiç yumruk yememiştir” diye belirtti.Mart ayındaki olayın ardından Smith özür dilemiş ve 1 Nisan'da Akademi'den istifa etmişti.8 Nisan'da Akademi, Smith'i önümüzdeki 10 yıl boyunca Oscar törenlerinden men etme kararı almıştı. Smith ise “Akademi’nin kararına saygı duyuyor ve kabul ediyorum” demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220408/will-smithin-oscara-katilmasi-10-yil-sureyle-yasaklandi-karara-saygi-duyuyor-ve-kabul-ediyorum-1055427131.html
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chris rock, açıklama, tokat, oscar, oscar ödül töreni, will smith

Komedyen Chris Rock: 'Kelimeler acıtır' diyenler suratına hiç yumruk yememiştir

16:33 13.05.2022 (güncellendi: 16:39 13.05.2022)
© AFP 2022Chris Rock
Chris Rock - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022
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Oscar ödül töreninde Will Smith'in eşine yaptığı şaka sonrası ünlü aktörün kendisine attığı tokatla gündem olan Amerikalı komedyen Chris Rock, olaydan sonra ilk kez sahne aldı. Burada olaya ilişkin kısa bir konuşma yapan Rock, "İşitme yeteneğimin çoğunu geri kazandım" ifadelerini kullandı.
ABD'li komedyen, oyuncu, senarist ve yapımcı Chris Rock, olaylı Oscar ödül töreninden bu yana gerçekleştirdiği ilk İngiltere şovunu tokat olayına bir göndermeyle açtı.
Altı hafta önce Akademi Ödülleri'nde, ünlü aktör Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç kesimi hakkında şaka yapmasının ardından Smith, bir anda sahneye çıkarak Rock'a tokat atmıştı.
Dün gece Londra'daki Royal Albert Hall'da sahneye çıkan Rock, esprili bir şekilde "Merak eden varsa iyiyim. İşitme yeteneğimin çoğunu geri kazandım ve iyi bir gösteri yapmaya çalışıyorum" dedi.
Olayı çok fazla uzatmak istemediğini söyleyen Rock, “İnsanlar benim o saçmalıktan bahsetmemi bekliyor. Şu anda bundan konuyu uzatmayacağım ama eninde sonunda oraya geleceğim. Netflix'ten izlersiniz" ifadelerini kullandı.
Yine de başını sallayarak 'insanların çok kırılgan olduğunu' ima eden komedyen, “'Kelimeler acıtır' diyenler suratına hiç yumruk yememiştir” diye belirtti.
Mart ayındaki olayın ardından Smith özür dilemiş ve 1 Nisan'da Akademi'den istifa etmişti.
8 Nisan'da Akademi, Smith'i önümüzdeki 10 yıl boyunca Oscar törenlerinden men etme kararı almıştı. Smith ise “Akademi’nin kararına saygı duyuyor ve kabul ediyorum” demişti.
Will Smith - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
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Will Smith'in Oscar'a katılması 10 yıl süreyle yasaklandı: 'Karara saygı duyuyor ve kabul ediyorum'
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