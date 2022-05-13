https://tr.sputniknews.com/20220513/komedyen-chris-rock-tokat-olayindan-sonra-ilk-kez-sahne-aldi-insanlar-cok-kirilgan-1056346426.html

Komedyen Chris Rock: 'Kelimeler acıtır' diyenler suratına hiç yumruk yememiştir

Komedyen Chris Rock: 'Kelimeler acıtır' diyenler suratına hiç yumruk yememiştir

Oscar ödül töreninde Will Smith'in eşine yaptığı şaka sonrası ünlü aktörün kendisine attığı tokatla gündem olan Amerikalı komedyen Chris Rock, olaydan sonra... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T16:33+0300

2022-05-13T16:33+0300

2022-05-13T16:39+0300

yaşam

chris rock

açıklama

tokat

oscar

oscar ödül töreni

will smith

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056348854_0:0:1368:770_1920x0_80_0_0_b04ce0305c23bb7af36c2a797efb9a20.jpg

ABD'li komedyen, oyuncu, senarist ve yapımcı Chris Rock, olaylı Oscar ödül töreninden bu yana gerçekleştirdiği ilk İngiltere şovunu tokat olayına bir göndermeyle açtı. Altı hafta önce Akademi Ödülleri'nde, ünlü aktör Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saç kesimi hakkında şaka yapmasının ardından Smith, bir anda sahneye çıkarak Rock'a tokat atmıştı. Dün gece Londra'daki Royal Albert Hall'da sahneye çıkan Rock, esprili bir şekilde "Merak eden varsa iyiyim. İşitme yeteneğimin çoğunu geri kazandım ve iyi bir gösteri yapmaya çalışıyorum" dedi.Olayı çok fazla uzatmak istemediğini söyleyen Rock, “İnsanlar benim o saçmalıktan bahsetmemi bekliyor. Şu anda bundan konuyu uzatmayacağım ama eninde sonunda oraya geleceğim. Netflix'ten izlersiniz" ifadelerini kullandı. Yine de başını sallayarak 'insanların çok kırılgan olduğunu' ima eden komedyen, “'Kelimeler acıtır' diyenler suratına hiç yumruk yememiştir” diye belirtti.Mart ayındaki olayın ardından Smith özür dilemiş ve 1 Nisan'da Akademi'den istifa etmişti.8 Nisan'da Akademi, Smith'i önümüzdeki 10 yıl boyunca Oscar törenlerinden men etme kararı almıştı. Smith ise “Akademi’nin kararına saygı duyuyor ve kabul ediyorum” demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220408/will-smithin-oscara-katilmasi-10-yil-sureyle-yasaklandi-karara-saygi-duyuyor-ve-kabul-ediyorum-1055427131.html

tokat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chris rock, açıklama, tokat, oscar, oscar ödül töreni, will smith