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https://tr.sputniknews.com/20220513/micotakis-yunanistan-abdnin-bolgedeki-bas-ortagi-haline-geliyor-1056353732.html
Miçotakis: Yunanistan, ABD’nin bölgedeki baş ortağı haline geliyor
Miçotakis: Yunanistan, ABD’nin bölgedeki baş ortağı haline geliyor
Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis, yenilenen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (MDCA) ülkeyi ABD’nin bölgedeki baş ortağı haline... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T20:25+0300
2022-05-13T20:33+0300
türkiye
kiryakos miçotakis
yunanistan
abd
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Muhalefet, bu anlaşmanın Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor. Yunanistan parlamentosu, 14 Ekim 2021 tarihinde imzalanan anlaşmaya düzeltmeleri müzakere ediyor. Düzeltmeler, ABD’ye ek dört askeri üssünde devrini öngörüyor. Anlaşmanın süresi beş yıl olarak belirtildi, fakat muhalefet, beş yıl sonra anlaşmanın süresiz olacağını kaydediyor.Anlaşma metninin iki temel unsur içeren yeni bir gerçekliği tasvir ettiğini söyleyen Miçotakis, “Öncelikle, Amerika Doğu Akdeniz’deki varlığını genişletiyor ve sadece jeostratejik değil, aynı zamanda bölgedeki enerji çıkarlarını da kabul ediyor. İkincisi, ülkemiz en bariz şekilde daha geniş bölgede ABD’nin baş ortağı ve muhatabı haline geliyor. Bu olay, Avrupa kıtasında gelişen ‘sıcak’ savaş ve büyüyen küresel enerji şoku ile kendini gösterdiği istikrarsız durumu hesaba katarsak daha da büyük bir önem, daha da büyük bir kapsam kazanıyor” ifadesini kullandı.Yaşananların Yunanistan’ı küresel oyların ön saflarına yerleştireceğini dile getiren Başbakan, “Gelecek Pazartesi Beyaz Saray’a adım atmaya ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye ve ertesi gün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nin ortak toplantısında konuşan ilk Yunan lider olma onuruna sahip olmaya davet edilmem bunun delili” dedi.Anlaşmanın önemli olduğunu, çünkü Yunanistan’daki ABD varlığının stratejik ve uzun vadeli olacağına dair açık taahhütler içerdiğini kaydeden Miçotakis, “Bu, ABD’nin Hint-Pasifik’e baktığı bir zamanda, aynı zamanda Yunanistan’daki tesisleri yenileyerek ve kendi bütçesiyle askeri altyapıyı geliştirerek varlığını güçlendirmeye karar verdiği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.ABD ile ikili işbirliğinin önemli olduğunu, çünkü “yalnızca zamanda değil, mekanda da” genişlediğini ve şimdi Amerikan birliklerinin dört yerde daha konuşlandırılacağını anlatan Yunan Başbakan, “En önemlisi de, yeni Anlaşma önemli, çünkü önsözünde açıkça şu belirtiliyor: Herhangi bir tehdide, hatta silahlı saldırıya karşı egemenliğin ve toprak bütünlüğünün karşılıklı savunması” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220513/abd-ordusu-yunanistanda-yeni-uslere-yerlesiyor-1056351574.html
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kiryakos miçotakis, yunanistan, abd

Miçotakis: Yunanistan, ABD’nin bölgedeki baş ortağı haline geliyor

20:25 13.05.2022 (güncellendi: 20:33 13.05.2022)
© REUTERS / POOLYunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© REUTERS / POOL
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Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis, yenilenen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (MDCA) ülkeyi ABD’nin bölgedeki baş ortağı haline getireceğini belirtti.
Muhalefet, bu anlaşmanın Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor. Yunanistan parlamentosu, 14 Ekim 2021 tarihinde imzalanan anlaşmaya düzeltmeleri müzakere ediyor. Düzeltmeler, ABD’ye ek dört askeri üssünde devrini öngörüyor. Anlaşmanın süresi beş yıl olarak belirtildi, fakat muhalefet, beş yıl sonra anlaşmanın süresiz olacağını kaydediyor.
Anlaşma metninin iki temel unsur içeren yeni bir gerçekliği tasvir ettiğini söyleyen Miçotakis, “Öncelikle, Amerika Doğu Akdeniz’deki varlığını genişletiyor ve sadece jeostratejik değil, aynı zamanda bölgedeki enerji çıkarlarını da kabul ediyor. İkincisi, ülkemiz en bariz şekilde daha geniş bölgede ABD’nin baş ortağı ve muhatabı haline geliyor. Bu olay, Avrupa kıtasında gelişen ‘sıcak’ savaş ve büyüyen küresel enerji şoku ile kendini gösterdiği istikrarsız durumu hesaba katarsak daha da büyük bir önem, daha da büyük bir kapsam kazanıyor” ifadesini kullandı.
Yaşananların Yunanistan’ı küresel oyların ön saflarına yerleştireceğini dile getiren Başbakan, “Gelecek Pazartesi Beyaz Saray’a adım atmaya ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye ve ertesi gün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nin ortak toplantısında konuşan ilk Yunan lider olma onuruna sahip olmaya davet edilmem bunun delili” dedi.
Anlaşmanın önemli olduğunu, çünkü Yunanistan’daki ABD varlığının stratejik ve uzun vadeli olacağına dair açık taahhütler içerdiğini kaydeden Miçotakis, “Bu, ABD’nin Hint-Pasifik’e baktığı bir zamanda, aynı zamanda Yunanistan’daki tesisleri yenileyerek ve kendi bütçesiyle askeri altyapıyı geliştirerek varlığını güçlendirmeye karar verdiği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.
ABD ile ikili işbirliğinin önemli olduğunu, çünkü “yalnızca zamanda değil, mekanda da” genişlediğini ve şimdi Amerikan birliklerinin dört yerde daha konuşlandırılacağını anlatan Yunan Başbakan, “En önemlisi de, yeni Anlaşma önemli, çünkü önsözünde açıkça şu belirtiliyor: Herhangi bir tehdide, hatta silahlı saldırıya karşı egemenliğin ve toprak bütünlüğünün karşılıklı savunması” dedi.
ABD'den Dedeağaç'a yüzlerce tank ve zırhlı araç sevkiyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
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ABD ordusu, Yunanistan'da yeni üslere yerleşiyor
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