'Rus operasyonu başlamadan önce İngiliz yetkililer Ukrayna topraklarına konuşlandırıldı'

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Sputnik'e konuşan Rus güvenlik kaynakları, Rus operasyonu başlamadan 12 gün önce İngiliz yetkililerin NATO ve Kanadalı özel askeri şirket (PMC) GardaWorld tarafından toplanan veriler üzerinde çalışmak için Ukrayna topraklarına konuşlandırıldıklarını söyledi.
06:55 13.05.2022
Ukrayna Kuvvetleri'nin, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Brimstone füzelerini kamyondan fırlatırken görüntülendi.
Geçen ay İngiltere, Brimstone hassas güdümlü füzelerinin Ukrayna'ya gönderileceğini açıklayarak, sistemin yenilenmesi ve tesliminin kısa sürdüğünü açıklamıştı.
06:43 13.05.2022
Cenevre'deki BM Ofisi ve diğer uluslararası kuruluşlardaki Rusya Daimi Temsilciliği, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Ukrayna özel oturumunda kabul edilen kararı eleştirdi
Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna Özel Oturumu'nun sonunda, 'Rusya’nın saldırılarından ötürü Ukrayna'da kötüleşen insan hakları durumunun daha yakından incelenmesi ve Rusya'nın sebep olduğu hak ihlallerinin kınanmasını talep eden' karar metni oylamaya sunuldu.
Karar, 2 ret (Çin ve Eritre) oyuna karşı 33 kabul oyuyla onaylandı. Konseyin 12 üyesi çekimser oy kullandı.
Rusya Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada kararın gerçeklikten kopuk olduğu belirtildi:
"Bugün kabul edilen siyasileştirilmiş ve gerçeklikten kopuk kararı okuduktan sonra, makul herhangi bir kişi, belgenin insan hakları konularında herhangi bir ilerleme anlamına gelmediğini, Ukrayna toplumuna ve sakinlerine yardım konusunda katma değer taşımadığını görecektir. Bu belgenin tek görevi, BM İnsan Hakları Komitesi'ni, 'Batı'nın Rusya'ya karşı başlattığı bilgi savaşına çekmek"
Misyon, Batı'nın "Rusofobi kampanyası" yaparak, Kiev'in halkına karşı suç eylemlerini görmezden geldiğini belirterek, "Ukrayna Nazileri yavaş yavaş Donbass'ın barışçıl nüfusunu yok ederek hayatta kalanların işini bitirirken, herkes sekiz yıl boyunca sessizliğini korudu" dedi.
06:22 13.05.2022
'İngilizler Rus Operasyonundan 12 Gün Önce Ukrayna Kramatorsk'ta Çalıştı'
Sputnik'e konuşan Rus güvenlik kaynakları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki kaynaklara atıfta bulunarak İngiliz yetkililerin ve askerlerinin, Kanadalı özel askeri şirket (PMC) GardaWorld ile NATO tarafından toplanan istihbarat verileri üzerinde çalışmak amacıyla, Terörle Mücadele Operasyonu'nun (ATO) bir karargahının bulunduğu Ukrayna'nın Kramatorsk şehrine konuşlandırıldıklarını aktardı.
"Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ndeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'na bağlı bir grup subay, çatışmalar başlamadan çok önce Ukrayna topraklarına konuşlandırıldı. PMC GardaWorld ve NATO istihbaratı tarafından alınan teknik istihbarat verilerini, Rus silahlı kuvvetlerine karşı askeri operasyonlar yürütme seçeneklerinin değerlendirildiği Kramatorsk'taki ATO grubunun karargahı ile senkronize etmek için faaliyetler yürütüyordu"
Kaynak, bu kişilerin Aktif Muhafız Rezervi olduklarını vurguladı.
06:13 13.05.2022
Rusya Savunma Bakanlığı: Neo-Naziler Harkov bölgesinde cezalandırma baskınları düzenliyor
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, neo-Nazilerin Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları ile birlikte Harkov bölgesinde cezalandırma baskınları düzenlediğini, Rus yanlısı vatandaşları aradığını, tutuklayıp bilinmeyen yerlere götürdüğünü belirtti.
Kiev yönetiminin bu eylemlerinin suç teşkil ettiklerine dikkat çeken Mizintsev, yapılanların ülkedeki felaket durumu örtbas etme çabasıyla Ukrayna vatandaşlarını sindirmeye yönelik olduğunu vurguladı.
‘Rusya’ya tahliye edilmek isteyen vatandaşlar neo-Naziler tarafından sindirilmiş ve bloke edilmiş durumda’
Kiev yönetiminin vatandaşların tahliyesini her türlü yöntemle engellemeye çalıştığını, aşırı milliyetçi militanların ablukaya aldıkları yerleşimlerin çıkış noktalarını topçu silahları ve havan topları kullanarak sistematik olarak bombaladığını vurgulayan Mizintsev, “Söz konusu vatandaşlar, Rusya’ya tahliye edilmenin her tülü imkanını arıyor, ancak yerleşimleri, çıkışların bloke edilmesi, neo-Naziler tarafından sindirilen insanların da takipten ve fiziki saldırıdan korkmaları nedeniyle terk edemiyor” vurgusunu yaptı.
‘Uygar Batı’nın’, Kiev rejiminin kendi vatandaşları ile alay ettiği gerçekleri karşısında sessiz kalması nedeniyle şaşkınlığını dile getiren Mizintsev, Kiev'in işlediği suçların er ya da geç dünya toplumunun malumu olacağını ve ayrıntılı olarak soruşturulacağını, faillerin ise adil bir şekilde cezalandırılacağını vurguladı.