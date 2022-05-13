'Rus operasyonu başlamadan önce İngiliz yetkililer Ukrayna topraklarına konuşlandırıldı'

Rusya Savunma Bakanlığı: Neo-Naziler Harkov bölgesinde cezalandırma baskınları düzenliyor

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, neo-Nazilerin Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) mensupları ile birlikte Harkov bölgesinde cezalandırma baskınları düzenlediğini, Rus yanlısı vatandaşları aradığını, tutuklayıp bilinmeyen yerlere götürdüğünü belirtti

Kiev yönetiminin bu eylemlerinin suç teşkil ettiklerine dikkat çeken Mizintsev, yapılanların ülkedeki felaket durumu örtbas etme çabasıyla Ukrayna vatandaşlarını sindirmeye yönelik olduğunu vurguladı.

‘Rusya’ya tahliye edilmek isteyen vatandaşlar neo-Naziler tarafından sindirilmiş ve bloke edilmiş durumda’

Kiev yönetiminin vatandaşların tahliyesini her türlü yöntemle engellemeye çalıştığını, aşırı milliyetçi militanların ablukaya aldıkları yerleşimlerin çıkış noktalarını topçu silahları ve havan topları kullanarak sistematik olarak bombaladığını vurgulayan Mizintsev, “Söz konusu vatandaşlar, Rusya’ya tahliye edilmenin her tülü imkanını arıyor, ancak yerleşimleri, çıkışların bloke edilmesi, neo-Naziler tarafından sindirilen insanların da takipten ve fiziki saldırıdan korkmaları nedeniyle terk edemiyor” vurgusunu yaptı.

‘Uygar Batı’nın’, Kiev rejiminin kendi vatandaşları ile alay ettiği gerçekleri karşısında sessiz kalması nedeniyle şaşkınlığını dile getiren Mizintsev, Kiev'in işlediği suçların er ya da geç dünya toplumunun malumu olacağını ve ayrıntılı olarak soruşturulacağını, faillerin ise adil bir şekilde cezalandırılacağını vurguladı.