https://tr.sputniknews.com/20220513/siginma-basvurusu-yapanlari-ruandaya-gonderecek-boris-johnson-bu-ukraynalilar-icin-asla-olmayacak-1056340103.html
Sığınma başvurusu yapanları Ruanda'ya gönderecek Boris Johnson: Bu, Ukraynalılar için asla olmayacak
Sığınma başvurusu yapanları Ruanda'ya gönderecek Boris Johnson: Bu, Ukraynalılar için asla olmayacak
Sığınmacılara kapılarını kapayan Batı ülkelerinin "Sarışın, mavi gözlüler, bize benziyorlar" diyerek Ukraynalılara kapılarını açması gibi çifte standart... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T14:58+0300
2022-05-13T14:58+0300
2022-05-13T15:09+0300
ukrayna krizi
boris johnson
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Sığınma başvuruları değerlendirilen göçmenleri göndermek için Afrika ülkesi Ruanda ile anlaşma yapan Britanya'dan yeni bir açıklama geldi. Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson (BoJo), Ukraynalı sığınmacıları Ruanda'ya göndermeyeceklerini söyledi. Kesinlikle böyle bir harekette bulunmayacaklarını belirten BoJo, Ukraynalılar ile diğer ülkelerden sığınmacılar arasında nasıl bir ayrım güttüğüne açıklık getirmedi. Londra'nın Ukrayna ile halkına destek vermeye bağlı olduğunu vurgulayan BoJo, rakamlara göre en az sığınmacı alan ülkelerden olan Britanya'nın hem Ukraynalılara hem de diğer sığınmacılara en çok yardım eden ülke olduğunu iddia etti:"2015'ten bu yana dünyanın dört bir yanında savaştan ve zulümden kaçan insanlara kalbini bu kadar açan başka bir ülke yok. Kimse daha fazlasını yapmadı."Halihazırda Ukraynalı sığınmacılara yardım etmek için her ikisi de üst limitsiz iki farklı program uyguladıklarını belirten BoJo, birinin Britanya'da yaşayan Ukraynalıların akrabalarını getirmesi yoluyla ailelerin birleşmesi olduğunu, Rusya'nın operasyonu öncesi Britanya'da 20-30 bin Ukraynalının yaşadığını, bunların yakın-uzak akrabalarına getirmelerine izin verdiklerini söyledi. Ukraynalılar İçin Evler adındaki diğer sponsorluk programının bireylerin ve örgütlerin Ukraynalıları almaya gönüllü evler bulmaya dayanması bakımından daha zorlu olduğunu, hem sığınmacıların kimliklerini hem de doğru eve yerleştiklerini kontrol etmek gerektiğini aktaran BoJo, Ukraynalı sığınmacıları Ruanda'ya gönderme olasılığını dışlayarak "Bu asla olmayacak bir şey" dedi. Geçen ay açıklanan tartışmalı Ruanda planına göre Britanya'ya yasadışı yollardan girmiş muamelesi görüp sığınma başvurusunda bulunanlar, başvurularının işlem görmesi sürecinde Afrika ülkesine gönderilecek. Britanya yetkililerinin 'dünyada bir ilk' diyerek gururla tanıttığı plan, insan hakları örgütlerinin sert eleştirilerini topladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Londra'yı 'mülteci sözleşmesinin lafzına ve ruhuna aykırı planı yeniden düşünmeye' çağırdı. BMMYK Yüksek Komiser Yardımcısı Gillian Triggs, “Savaştan, çatışmadan ve zulümden kaçan insanlar şefkat ve empatiyi hak ediyor. Mal gibi alınıp satılmamalı ve işlem görmek üzere yurtdışına nakledilmemelidir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220418/britanya-icisleri-bakani-gocmenleri-ruandaya-yollama-planini-savundu-daha-iyi-fikri-olan-gelsin--1055649513.html
https://tr.sputniknews.com/20220420/ingilterenin-ardindan-danimarkadan-da-benzer-plan-ulkedeki-gocmenler-ruandaya-yerlestirilecek--1055699569.html
https://tr.sputniknews.com/20220408/britanyaya-yerlestirilen-ukraynali-kadin-siginmacilar-sikayetci-erkek-ev-sahipleri-askinti-oluyor-1055409242.html
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boris johnson
Sığınma başvurusu yapanları Ruanda'ya gönderecek Boris Johnson: Bu, Ukraynalılar için asla olmayacak
14:58 13.05.2022 (güncellendi: 15:09 13.05.2022) Abone ol
Sığınmacılara kapılarını kapayan Batı ülkelerinin "Sarışın, mavi gözlüler, bize benziyorlar" diyerek Ukraynalılara kapılarını açması gibi çifte standart örneklerine bir yenisi eklendi.
Sığınma başvuruları değerlendirilen göçmenleri göndermek için Afrika ülkesi Ruanda ile anlaşma yapan Britanya'dan yeni bir açıklama geldi. Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson (BoJo), Ukraynalı sığınmacıları Ruanda'ya göndermeyeceklerini söyledi.
Kesinlikle böyle bir harekette bulunmayacaklarını belirten BoJo, Ukraynalılar ile diğer ülkelerden sığınmacılar arasında nasıl bir ayrım güttüğüne açıklık getirmedi.
Londra'nın Ukrayna ile halkına destek vermeye bağlı olduğunu vurgulayan BoJo, rakamlara göre en az sığınmacı alan ülkelerden olan Britanya'nın hem Ukraynalılara hem de diğer sığınmacılara en çok yardım eden ülke olduğunu iddia etti:
"2015'ten bu yana dünyanın dört bir yanında savaştan ve zulümden kaçan insanlara kalbini bu kadar açan başka bir ülke yok. Kimse daha fazlasını yapmadı."
Halihazırda Ukraynalı sığınmacılara yardım etmek için her ikisi de üst limitsiz iki farklı program uyguladıklarını belirten BoJo, birinin Britanya'da yaşayan Ukraynalıların akrabalarını getirmesi yoluyla ailelerin birleşmesi olduğunu, Rusya'nın operasyonu öncesi Britanya'da 20-30 bin Ukraynalının yaşadığını, bunların yakın-uzak akrabalarına getirmelerine izin verdiklerini söyledi.
Ukraynalılar İçin Evler adındaki diğer sponsorluk programının bireylerin ve örgütlerin Ukraynalıları almaya gönüllü evler bulmaya dayanması bakımından daha zorlu olduğunu, hem sığınmacıların kimliklerini hem de doğru eve yerleştiklerini kontrol etmek gerektiğini aktaran BoJo, Ukraynalı sığınmacıları Ruanda'ya gönderme olasılığını dışlayarak "Bu asla olmayacak bir şey" dedi.
Geçen ay açıklanan tartışmalı Ruanda planına göre Britanya'ya yasadışı yollardan girmiş muamelesi görüp sığınma başvurusunda bulunanlar, başvurularının işlem görmesi sürecinde Afrika ülkesine gönderilecek.
Britanya yetkililerinin 'dünyada bir ilk' diyerek gururla tanıttığı plan, insan hakları örgütlerinin sert eleştirilerini topladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Londra'yı 'mülteci sözleşmesinin lafzına ve ruhuna aykırı planı yeniden düşünmeye' çağırdı. BMMYK Yüksek Komiser Yardımcısı Gillian Triggs, “Savaştan, çatışmadan ve zulümden kaçan insanlar şefkat ve empatiyi hak ediyor. Mal gibi alınıp satılmamalı ve işlem görmek üzere yurtdışına nakledilmemelidir” dedi.