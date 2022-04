https://tr.sputniknews.com/20220408/britanyaya-yerlestirilen-ukraynali-kadin-siginmacilar-sikayetci-erkek-ev-sahipleri-askinti-oluyor-1055409242.html

Britanya'ya yerleştirilen Ukraynalı kadın sığınmacılar şikayetçi: Erkek ev sahipleri askıntı oluyor

Britanya'da vize verilerek evlere yerleştirilen sığınmacılar içinden kadınların hükümet yetkililerinin 'eşleştirme başarısızlığı' diye nitelediği durumla karşılaştığı medyaya yansıdı. Bunun baş sebebinin, erkek ev sahiplerinin kadın sığınmacılara cinsel yakınlaşma girişiminde bulunması olduğu belirtildi.Geçen ay Boris Johnson'ın başbakanlığındaki hükümet, program kapsamında evlerini ücretsiz olarak Ukraynalılara açacak kişilere en az 6 ay süreyle ayda 350 sterlin (450 dolar) 'teşekkür' ödemesi yapılacağını, belediyelere de her sığınmacı için en az 10 bin 500 sterlin kaynak aktarılacağını açıklamıştı.Programın açıklanmasının ardından birkaç saat içinde web sitesinin kayıt başvurusu kısmı aşırı ilgiden çökmüş ve 200 binden fazla kişi kayıt yaptırmıştı.Program kaos içindeBritanya'ya başvuran 40 bin Ukraynalının 10 bini için vize verilmiş durumda. Ancak özellikle güvenlikle ilgili bürokratik işlemler nedeniyle şimdilik sadece yaklaşık 1000'i ülkeye sokuldu. Onlar içinden de kadınlar rahatsız edici bir durumla karşılaştı. Örneğin sığınmacıları kendilerine uygun sponsor evsahipleriyle biraraya getirmeye yardımcı olan bir Facebook grubunda, bir kadın, bir kadın sığınmacı için yeni ev bulmasına yardım edilmesi çağrısında bulundu. Kadın şöyle yazdı:"Genç bir kadın kalacağı evin sahibiyle ilgili bana mesaj attı, gitmekten korkuyor, zira kendisine kişisel sorular sorup duruyormuş, o yüzden başvurusunu iptal etmek istiyor, ama bununla ilgili link bulamıyor. Bana korktuğu için başka bir sponsor bulmak istediğini belirtti.""Sözkonusu olan genç bir kadın ve adam ona bir kızı olan bekar bir erkek olduğunu söyleyip erkek arkadaşı olup olmadığını, ilişkiye hazır olup olmadığını soruyormuş. Bu endişe verici bir durum."Programı yöneten Britanya hükümetinin İngiltere için konut, toplulukların kalkındırılması ve yerel hükümetten sorumlu idaresinden (Department for Levelling Up, Housing and Communities) bir kaynak, The Times gazetesinin soruları üzerine "Evsahibi ile sığınmacı eşleşmesinin şimdiden başarısızlığa uğradığı birçok vaka gördük. Buraya kadar yolculuk edip geldiler, ama sponsorlarıyla aralarındaki ilişki yıkıldı" dedi. The Times'a göre program başladığından beri tamamlanan 1000 eşleşmeden en az 40'ının başarısızlığa uğradığı tahmin ediliyor.Program başlamadan önce sadece daha önce aile üyeleri Britanya'ya yerleşmiş Ukraynalılar kabul ediliyordu. Program ise sponsorlar sayesinde aile bağları olmayan Ukraynalıların da Britanya'ya gitmelerinin kapısını açtı. Ancak bürokratik işlemlerin çok yavaş ilerlemesinden ötürü çok az sayıda sığınmacının kabulünden her iki taraf da şikayetçi. 50 sayfalık başvuru formunu ana dili İngilizce olanların bile doldurmasının çok zor olduğu belirtiliyor.

