https://tr.sputniknews.com/20220513/yanik-kadinlara-yonelik-suclarin-agirlastirici-sebep-olarak-duzenlenmesi-tck-sistematiginde-ilk-1056342901.html

Yanık: Kadınlara yönelik suçların ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmesi TCK sistematiğinde ilk

Yanık: Kadınlara yönelik suçların ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmesi TCK sistematiğinde ilk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Kadınlara yönelik işlenen suçların katalog suçlar kapsamına alınması ve bir ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmesi TCK... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T14:29+0300

2022-05-13T14:29+0300

2022-05-13T14:35+0300

derya yanık

politika

kadına şiddet

tck

nafaka

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TVNet canlı yayınında, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunu değerlendirdi.Takdiri indirim ve yargılamada iyi hal indirimlerinin uygulanma biçimlerinin uzun zamandır tartışma konusu olduğunu hatırlatan Yanık, "Dolayısıyla bunlara karşı bir cevap da geliştirilmiş oldu. Bu düzenlemenin çok önemli bir özelliği de kadına yönelik şiddet vakalarının aslında kategorik bir suç tanımına alınmış olması" dedi.Yapılan düzenlemeyle kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet gibi suçların cezalarının artırılacağını vurgulayan Yanık, şunları söyledi:"'İndirimden yararlanmak için pişmanmış gibi yapıyorsa...'Pişmanlığın mümkün olduğunu ve yasa tarafından korunması gerektiğini ifade eden Bakan Yanık, "Ama bunun bir yolu ve göstergeleri vardır. Sanık, samimi olarak pişmansa indirimden yararlansın. Hukuk mantığı bize bunu emreder. Ama mahkemenin karşısında sadece indirimden yararlanmak için pişmanmış gibi yapıyorsa, o zaman bu imkanı ona tanımamamız lazım. Yeni düzenleme bize onu getirmiş oldu" diye konuştu.Israrlı takip konusuna da değinen Bakan Yanık, iletişim araçlarının çoğalmasıyla ısrarlı takibin arttığına işaret ederek, "Israrlı takip mağdurun hayatını karartan, günlük rutinini bozan, eğitim, iş ve sosyal hayatını engelleyen ve neredeyse yok etmeye kadar götüren sosyal ve fiziksel ablukadan bahsediyoruz. Israrlı takibin hem suç kapsamı hem de tutuklama sebeplerinden birisinin arasına alınması bu anlamda çok önemli, özellikle kadınlar açısından" değerlendirmesinde bulundu.'Nafaka süreli olarak hükmedilebilir, süresiz değildir'Nafaka konusundaki soru üzerine Bakan Yanık, şunları dile getirdi:Yanık, nafaka başlığının manipülatif, bağlamından ve hukuk gerçeğinden kopuk biçimde tartışıldığını ifade etti.Bakan Yanık TAYA sonuçlarını değerlendirdiBakanlıkça 5 yılda bir yürütülen ve 81 ilde 19 bin 430 hanede saha çalışmaları tamamlanan Türk Aile Yapısı Araştırması (TAYA) sonuçlarına ilişkin bilgi veren Bakan Yanık, 2021'de ilk evliliklerin yüzde 37'sinin 20-24 yaş arasında gerçekleştiğini, en az bir kez boşanmış kişilerin en önemli boşanma nedeninin yüzde 32,2 ile eşin sorumsuz ve ilgisiz davranması, eşler arasında harcama ve ailece birlikte vakit geçirememe olduğunu kaydetti.Katılımcıların yüzde 82,6'sının, kadınların çalışma ve sosyal hayata katkı sağlamasını değerli bulduğunu, bireylerin yüzde 83,1'inin çocukların anne ve babasına yaşlılıklarında bakmasını düşündüğünü belirten Yanık, "Bu araştırma sonuçları bize aslında toplumsal dinamiklerimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.'Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın koruyucu aile olabilmek için sisteme dahil olması lazım'Aile Ataşeliği uygulamasını anlatan Yanık, 2015 yılında Almanya'da Aile Ataşeliği açtıklarını belirterek, "Aile Ataşeliği, Türk toplumunun yoğun yaşadığı yerlerde onların kendi yaşadıkları toplumla, aile içindeki problemleriyle ilgili meselelerde onlara yardımcı olmak. Özellikle Almanya'da koruma altına alınan çocuklar meselesi var. Vatandaşlarımızın bu anlamda çok ciddi problemleri var. Köln, Münih, Hamburg, Stuttgart'ta Aile Ataşeliklerimizi açacağız. Berlin Büyükelçilik uhdesinde de müşavirlik kuracağız" bilgisini verdi.Aile Ataşeliklerinin çocuklar, gençler, yaşlılar, engelli, bakıma muhtaç olanlar, aile, kadın ve sosyal yardımlar başlıklarında çalışma yapacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220323/soylu-kadin-cinayetleri-yuzde-29-azaldi-1054973982.html

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derya yanık, kadına şiddet, tck, nafaka