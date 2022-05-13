https://tr.sputniknews.com/20220513/yok-baskani-ozvar-ogrenci-affi-icin-yetki-mecliste-1056352697.html

YÖK Başkanı Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te

YÖK Başkanı Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, öğrenci affı olup olmayacağı konusunda yetkinin Meclis'te olduğunu belirterek, "Netice itibarıyla... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T19:00+0300

2022-05-13T19:00+0300

2022-05-13T19:06+0300

türkiye

muhammet emin akbaşoğlu

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 40. yıl etkinlikleri kapsamında Yunusemre Kampüsü'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele katıldı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Özvar'ın yaptığı 'Pandemi sonrası yükseköğretimde dijitalleşme, beklenen değişim ve dönüşüm süreçleri' başlıklı panelde, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı açık ve uzaktan öğrenme bağlamında üniversitelerinin deneyimlerini paylaştı.'Öğretim elemanları teknolojiyi etkin şekilde kullanmayı öğrenmeli'Panelde konuşan Prof. Dr. Özvar, yükseköğretim kurumları için dijital dönüşüm sürecine uyum sağlamalarının zorunluluk haline geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:'Açık öğretimin dönüşüme ihtiyacı var'Açık öğretim sisteminin dönüşüme ihtiyacı olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Özvar, şunları söyledi:'Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda duyarsız kalamayız'Prof. Dr. Özvar, panelin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, Öğrenci Affı için çalışma başlatıldığını duyurmasıyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bu konuda yetkinin Meclis'te olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özvar, "Bildiğiniz gibi öğrenci affı olup, olmayacağı konusunda yetkili merci; Meclis. Milletin iradesinin tecelli ettiği Meclis, milletvekilleri ve ilgili siyasi partilerin görüşleri çok önemli. Bu konuda karar alma, bir kanuni düzenleme, hukuki mevzuat düzenleme yetkisi Meclis'indir. Yükseköğretim Kurulu olarak Meclis'ten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek sureti ile yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesini; Meclis'teki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Netice itibarıyla Yükseköğretim Kurulu olarak, Türkiye'deki yükseköğretim alanı içine giren milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda duyarsız kalamayız" diye konuştu.'Alışılmış yöntemlerin ötesinde çalışma yapılacak'Öğrenci affı konusunda alışılmış yöntemlerin dışında öğrencilerin üretkenliğini hedef alan bir çalışma yapılacağını kaydeden Prof. Dr. Özvar, "Bunu yaparken de elbette ki sistemin dışında şu an kalan öğrencileri dikkate alır. Eğitim-öğretim kalitesini dikkate alır. Buna ilişkin mutlaka bir çalışma yapar. Yapacağımız çalışma elbette ki yükseköğretimin gelecekte alacağı istikametle, üniversitelerimizin eğitim-öğretim meşgalesiyle çok yakından alakalıdır diye düşünüyorum. Bu konularda tabii ki af konusunda da öğrenci affı konusunda da artık bilindik, konvansiyonel, alışılmış yöntemlerin ötesinde öğrencilerin üretkenliğini, öğretim elemanlarının gayretlerini ve üniversitelerin elbette ki bu konudaki içinde bulunduğu eğitim-öğretim düzeyini dikkate alarak bir çalışma yapacaktır" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220513/ak-partili-akbasoglu-ogrenci-affi-icin-calismalari-baslattik-1056338682.html

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muhammet emin akbaşoğlu