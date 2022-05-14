https://tr.sputniknews.com/20220514/abdnin-milwaukee-kentinde-nba-play-off-karsilasmasinin-ardindan-silahli-saldiri-1056371530.html

ABD'nin Milwaukee kentinde NBA play-off karşılaşmasının ardından silahlı saldırı

ABD'nin Milwaukee kentinde NBA play-off karşılaşmasının ardından silahlı saldırı

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T17:07+0300

2022-05-14T17:07+0300

2022-05-14T17:09+0300

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silahlı saldırı

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Milwaukee İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, NBA play-off karşılaşmalarının yapıldığı Milwaukee'nin Deer bölgesindeki bir eğlence mekanının önünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi.Deer'deki kavganın ardından silahlı saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, görgü tanıklarının 6 ila 8 el ateş edildiğini aktardığı ifade edildi.Açıklamada, saldırıda aralarında 30 yaşındaki bir erkekle 16 yaşındaki genç kızın da olduğu 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, saldırıyla ilgili 29 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.Saldırı, Boston Celtics'in Milwaukee Bucks'ı 108-95 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlendi.Milwaukee Emniyeti, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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abd, nba, silahlı saldırı