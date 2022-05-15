https://tr.sputniknews.com/20220515/bursaspor-kume-dustu-bir-taraftar-kaptan-altiparmaki-darbetti-1056385206.html
Küme düşen Bursaspor'un kaptanı Burak Altıparmak'a saldırı: 'Korkuyoruz'
Küme düşen Bursaspor'un kaptanı Burak Altıparmak'a saldırı: 'Korkuyoruz'
TFF 1. Lig'in 37. haftasında Bandırmaspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olan ve TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da maçın bitiminden 3.5 saat sonra takım otobüsüne... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T14:11+0300
2022-05-15T14:11+0300
2022-05-15T14:17+0300
bursaspor
küme düşme
spor
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TFF 1. Lig'in 37. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bursaspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla konuk Bursaspor'un ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.Maçın ardından Bandırma 17 Eylül Stadyumu çevresinde toplanan Bursaspor taraftarları, futbolculara tepki gösterdi. Polis, stat çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bursasporlu futbolcular, maçın bitiminde 3.5 saat sonra takım otobüsüne bindi.Çevredeki taraftarların tepkisi üzerine takım kaptanı Burak Altıparmak, otobüsten indi. Altıparmak otobüsten indiği sırada bir taraftar, tecrübeli oyuncunun boğazını sıkıp tokat attı.'Korkuyoruz anlamıyor musunuz?'Altıparmak, polislere, "Siz nasıl emniyet güvenliği alıyorsunuz, her yeri taşlıyorlar. Görmüyor musunuz? Bize saldırıyorlar. Korkuyoruz ağabey biz burada. Korkuyoruz anlamıyor musunuz?" dedi. Taraftarların ise futbolcuları 'Öleceksiniz' diye tehdit etmesi dikkat çekti. Araya giren polis ekipleri, arbedeyi yatıştırdı. Bursasporlu futbolcuları taşıyan otobüs, stattan ayrılıp, polis eşliğinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220423/spor-toto-1-lig-35-hafta-programinda-degisiklik-1055797587.html
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Küme düşen Bursaspor'un kaptanı Burak Altıparmak'a saldırı: 'Korkuyoruz'
14:11 15.05.2022 (güncellendi: 14:17 15.05.2022) Abone ol
TFF 1. Lig'in 37. haftasında Bandırmaspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olan ve TFF 2. Lig'e düşen Bursaspor'da maçın bitiminden 3.5 saat sonra takım otobüsüne binen oyunculara tepki gösteren taraftarlardan biri, kaptan Burak Altıparmak'a yumruklu saldırı girişiminde bulundu.
TFF 1. Lig'in 37. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bursaspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla konuk Bursaspor'un ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Maçın ardından Bandırma 17 Eylül Stadyumu çevresinde toplanan Bursaspor taraftarları, futbolculara tepki gösterdi. Polis, stat çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bursasporlu futbolcular, maçın bitiminde 3.5 saat sonra takım otobüsüne bindi.
Çevredeki taraftarların tepkisi üzerine takım kaptanı Burak Altıparmak, otobüsten indi. Altıparmak otobüsten indiği sırada bir taraftar, tecrübeli oyuncunun boğazını sıkıp tokat attı.
'Korkuyoruz anlamıyor musunuz?'
Altıparmak, polislere, "Siz nasıl emniyet güvenliği alıyorsunuz, her yeri taşlıyorlar. Görmüyor musunuz? Bize saldırıyorlar. Korkuyoruz ağabey biz burada. Korkuyoruz anlamıyor musunuz?" dedi. Taraftarların ise futbolcuları 'Öleceksiniz' diye tehdit etmesi dikkat çekti. Araya giren polis ekipleri, arbedeyi yatıştırdı. Bursasporlu futbolcuları taşıyan otobüs, stattan ayrılıp, polis eşliğinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.