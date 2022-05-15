https://tr.sputniknews.com/20220515/kume-dusen-kocaelisporda-taraftarlardan-tas-ve-sahte-dolarli-protesto-1056379844.html

Küme düşen Kocaelispor'a taraftarlardan taş ve sahte dolarlı protesto

Küme düşen Kocaelispor'a taraftarlardan taş ve sahte dolarlı protesto

Spor Toto 1. Lig’den TFF 2. Lig’e düşen Kocaelispor’da taraftarlar tesise giderek tepki gösterdi. Öfkeli taraftarlar, tesise gelen takım otobüsüne taş ve sahte... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T09:18+0300

2022-05-15T09:18+0300

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kocaelispor

spor

sahte para

protesto

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TFF 2. Lig’e düşen Kocaelispor’un taraftarı duruma büyük tepki gösterdi. Bir grup taraftar, takımın antrenmanlarını yaptığı Körfez Brunga Tesisleri’nde toplandı.Öfkeli kalabalık ‘Körfez’i aleme rezil ettiniz’, ‘Engin Koyun hesap verecek’ gibi sloganlar attı. Saat 21.15 sıralarında takım otobüsünün gelmesiyle beraber tepkiler daha fazla büyüdü. Taraftarlar, takım otobüsüne taş ve sahte dolarlar atarak öfkesini gösterdi. Olay yerine önceden konuşlanan çevik kuvvet ekipleri, takım otobüsünün sağlıklı bir şekilde tesise ulaşması için duruma müdahale etti. Öte yandan maç sonrasında futbolcuların takım otobüsüyle getirilmediği öğrenildi.Polis ekiplerinin durumu kontrol altına almasının ardından taraftar grubu tesis önünden ayrıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220423/spor-toto-1-lig-35-hafta-programinda-degisiklik-1055797587.html

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kocaelispor, sahte para, protesto