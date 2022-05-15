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https://tr.sputniknews.com/20220515/lubnanda-oy-kullanma-islemi-sona-erdi-1056392018.html
Lübnan'da oy kullanma işlemi sona erdi
Lübnan'da oy kullanma işlemi sona erdi
Lübnan'daki genel seçimde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi sona erdi ve sayımlara geçildi. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T22:01+0300
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dünya
lübnan
seçim
ortadoğu
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Lübnan İçişleri Bakanlığı'nda seçim sürecini takip eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Seçimlerin gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumlar üzerine düşeni yaptı" diye konuştu.Tüm ülkelerde olduğu gibi seçimlerde zorluk ve sıkıntıların meydana geldiğini belirten Mikati, "Lübnan Devleti ve vatandaşları için büyük bir zafer elde ettik" dedi.Ülke genelindeki seçim merkezlerinde sabah saat 07.00'de başlayan oylama, akşam saat 19.00'da sona erdi.Bazı vatandaşların oy verme işlemini son dakikaya bırakmasına rağmen güvenlik güçlerinin kimseyi içeri almadı.İlk resmi sonuçlar yarın duyurulacakÖzellikle ordu tarafından zırhlı araçlarla seçim merkezlerinin etrafında yoğun güvenlik önemleri alındı.Oy sayım işlemlerinin bitmesinden sonra resmi olmayan ilk anket sonuçlarının gece yarısı açıklanması, yarın Lübnan İçişleri Bakanlığı tarafından da ilk resmi sonuçların duyurulması bekleniyor.3 milyon 917 bin kayıtlı seçmen bulunuyorİçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlerde 718 aday, 128 sandalyeli meclis için yarışıyor.Lübnan'da son olarak 6 Mayıs 2018'de yüzde 49'luk katılım oranı ile seçimler düzenlenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220515/lubnan-halki-genel-secim-icin-sandik-basinda-1056378216.html
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lübnan, seçim, ortadoğu

Lübnan'da oy kullanma işlemi sona erdi

22:01 15.05.2022 (güncellendi: 22:26 15.05.2022)
© AFP 2022 / GHASSAN SWEIDANLübnan - Seçim
Lübnan - Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / GHASSAN SWEIDAN
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Lübnan'daki genel seçimde sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi sona erdi ve sayımlara geçildi.
Lübnan İçişleri Bakanlığı'nda seçim sürecini takip eden Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Seçimlerin gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumlar üzerine düşeni yaptı" diye konuştu.
Tüm ülkelerde olduğu gibi seçimlerde zorluk ve sıkıntıların meydana geldiğini belirten Mikati, "Lübnan Devleti ve vatandaşları için büyük bir zafer elde ettik" dedi.
Ülke genelindeki seçim merkezlerinde sabah saat 07.00'de başlayan oylama, akşam saat 19.00'da sona erdi.
Bazı vatandaşların oy verme işlemini son dakikaya bırakmasına rağmen güvenlik güçlerinin kimseyi içeri almadı.

İlk resmi sonuçlar yarın duyurulacak

Özellikle ordu tarafından zırhlı araçlarla seçim merkezlerinin etrafında yoğun güvenlik önemleri alındı.
Oy sayım işlemlerinin bitmesinden sonra resmi olmayan ilk anket sonuçlarının gece yarısı açıklanması, yarın Lübnan İçişleri Bakanlığı tarafından da ilk resmi sonuçların duyurulması bekleniyor.

3 milyon 917 bin kayıtlı seçmen bulunuyor

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlerde 718 aday, 128 sandalyeli meclis için yarışıyor.
Lübnan'da son olarak 6 Mayıs 2018'de yüzde 49'luk katılım oranı ile seçimler düzenlenmişti.
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