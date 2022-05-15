https://tr.sputniknews.com/20220515/mustafa-topaloglundan-demet-akalina-evet-ben-uzayliyim-sen-gercek-sanatci-misin-1056380202.html

Mustafa Topaloğlu'ndan Demet Akalın'a: Evet ben 'uzaylı'yım, sen gerçek sanatçı mısın?

Mustafa Topaloğlu'ndan Demet Akalın'a: Evet ben 'uzaylı'yım, sen gerçek sanatçı mısın?

Demet Akalın'ın Aleyna Tilki'ye gönderme yaptığı sosyal medya paylaşımında adı geçen Mustafa Topaloğlu konuştu. Topaloğlu Akalın'a, "Bir insan bu kadar mı... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T09:35+0300

2022-05-15T09:35+0300

2022-05-15T09:35+0300

mustafa topaloğlu

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Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında Demet Akalın'ın 'Kulüp' şarkısının çalması ve bu görünleri FIFA'nın paylaşmasının ardından başlayan polemik sürüyor.Akalın'ın Aleyna Tilki'ye “Tek rakibin Mustafa Topaloğlu ‘Uzay starlığı’... Sakin ol şampiyon! FIFA’ya söyleriz seni de paylaşır” sözlerine Topaloğlu cephesinden açıklama geldi.Topaloğlu, "Bir insan bu kadar mı saygısız ve şuursuz olur ya, sen beni ağzına alacak kadar gerçek sanatçı mısın?" dedi.Posta'da Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; Topaloğlu sözlerini şöye sürdürdü:"Nerede yaşadığını bilmeyen aptal. Evet ben 'uzaylı'yım. Sen de benim içimdesin gerizekalı! Aklı sıra beni aşağılamaya çalışıyor, boş konuşuyor."Tilki de yaşananların ardından yayınladığı son mesajda, "Şu anki kazancımla lüks bir hayat yaşamaktansa,yıllardır yalnız başıma yurt dışında çalışıyorum. Gençlere yol açmak yerine,onların hayallerini baltalama isteğinize üzüldüm. Size cevap verdiğimde karşılığında seviyenin düşeceğini tahmin etmeliydim. Takipçilerimden özür dilerim" sözlerini dile getirdi.

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mustafa topaloğlu