Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO üyelik sürecini görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin’de görüştük.



Met in Berlin with my colleagues @AnnLinde of Sweden & @Haavisto of Finland on the margins of @NATO Foreign Ministers’ Informal Meeting. pic.twitter.com/HfHSci48dT