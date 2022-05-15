https://tr.sputniknews.com/20220515/turkiye-isvec-ve-finlandiya-ile-nato-uyelik-surecini-gorustu-1056376713.html

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO üyelik sürecini görüştü

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO üyelik sürecini görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatına... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T01:55+0300

2022-05-15T01:55+0300

2022-05-15T01:59+0300

politika

türkiye

isveç

finlandiya

nato

mevlüt çavuşoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/05/1056117639_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_16253fdca4d5b00645051fc428e4a68d.jpg

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı marjında İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşlarımla Berlin’de görüştük." dedi.Bakan Çavuşoğlu, NATO toplantısına girmeden önce yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220514/finlandiya-nato-uyeligi-konusunda-turkiye-ile-farkliliklarin-ustesinden-gelebileceklerini-umuyor-1056375829.html

isveç

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, isveç, finlandiya, nato, mevlüt çavuşoğlu