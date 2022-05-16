https://tr.sputniknews.com/20220516/6-ay-once-kaybolan-kadin-bahceye-gomulu-halde-bulundu-1056410493.html
6 ay önce kaybolan kadın bahçeye gömülü halde bulundu
6 ay önce kaybolan kadın bahçeye gömülü halde bulundu
Elazığ'da kasım ayından beri kayıp olarak aranan Remziye Apaydın'ın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Nihat Cav, cesedi kendisine ait bahçeye gömdüğünü... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T14:41+0300
2022-05-16T14:41+0300
2022-05-16T14:41+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
elazığ
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Elazığ'da ailesinin hakkında 6 ay önce kayıp ihbarında bulunduğu kadının öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.Kasım ayından beri haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 3 çocuk annesi Remziye Apaydın ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu.Yapılan teknik takiple Apaydın'ın kaybolmadan önce Karakoçan ilçesinde yaşayan Nihat Cav'ın aracına bindiği güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edildi. Apaydın'ın telefonunun HTS kayıtlarını inceleyen ekip, Nihat Cav ile sık sık görüştüğünü belirledi.Ekipler, ayrıca Apaydın'ın kaybolmadan önce Kovancılar ilçesinde bulunan evinin ve ziynet eşyalarının satıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekip, Nihat Cav'ı takibe alarak birçok kişinin bilgisine başvurdu. 6 aylık çalışma sonunda Nihat Cav ve diğer şüpheliler gözaltına alındı.Cinayeti itiraf ettiNihat Cav, ifadesinde Apaydın'ı öldürdüğünü ve Karakoçan ilçesine bağlı Yenice köyünde bulunan kendisine ait bahçeye gömdüğünü itiraf etti.Kadavra köpekleri ile yapılan ilk aramada Apaydın'ın cesedi bulunamayınca Nihat Cav, güvenlik önlemleri altında olay yerine götürülerek yer tespiti yapıldı. Yapılan kazıda Apaydın'ın cesedi naylon poşetlere sarılı bir şekilde 1,5 metre derinlikte bulundu. Apaydın'ın cenazesi otopsi için Elazığ'a götürüldü.Yapılan incelemede Nihat Cav'ın piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu belirlendi. Nihat Cav ve gözaltına alınan diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220506/istanbulda-kadin-cinayeti-parkta-herkesin-gozu-onunde-esini-bicaklayarak-oldurdu-1056154257.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, elazığ
6 ay önce kaybolan kadın bahçeye gömülü halde bulundu
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Elazığ'da kasım ayından beri kayıp olarak aranan Remziye Apaydın'ın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan Nihat Cav, cesedi kendisine ait bahçeye gömdüğünü itiraf etti. Yapılan kazıda Apaydın'ın cesedi 1.5 metre derinlikte gömülü halde bulundu.
Elazığ'da ailesinin hakkında 6 ay önce kayıp ihbarında bulunduğu kadının öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.
Kasım ayından beri haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 3 çocuk annesi Remziye Apaydın ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu.
Yapılan teknik takiple Apaydın'ın kaybolmadan önce Karakoçan ilçesinde yaşayan Nihat Cav'ın aracına bindiği güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edildi. Apaydın'ın telefonunun HTS kayıtlarını inceleyen ekip, Nihat Cav ile sık sık görüştüğünü belirledi.
Ekipler, ayrıca Apaydın'ın kaybolmadan önce Kovancılar ilçesinde bulunan evinin ve ziynet eşyalarının satıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekip, Nihat Cav'ı takibe alarak birçok kişinin bilgisine başvurdu. 6 aylık çalışma sonunda Nihat Cav ve diğer şüpheliler gözaltına alındı.
Cinayeti itiraf etti
Nihat Cav, ifadesinde Apaydın'ı öldürdüğünü ve Karakoçan ilçesine bağlı Yenice köyünde bulunan kendisine ait bahçeye gömdüğünü itiraf etti.
Kadavra köpekleri ile yapılan ilk aramada Apaydın'ın cesedi bulunamayınca Nihat Cav, güvenlik önlemleri altında olay yerine götürülerek yer tespiti yapıldı. Yapılan kazıda Apaydın'ın cesedi naylon poşetlere sarılı bir şekilde 1,5 metre derinlikte bulundu. Apaydın'ın cenazesi otopsi için Elazığ'a götürüldü.
Yapılan incelemede Nihat Cav'ın piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu belirlendi. Nihat Cav ve gözaltına alınan diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.