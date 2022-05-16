https://tr.sputniknews.com/20220516/almanya-savunma-bakani-lambrecht-hakkinda-gizlilik-ihlalinden-suc-duyurusu-1056412722.html

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht hakkında gizlilik ihlalinden suç duyurusu

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht hakkında gizlilik ihlalinden suç duyurusu

Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya eyaleti makamları, Savunma Bakanı Christine Lambrecht hakkında resmi görevlilerin gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle suç... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T15:56+0300

2022-05-16T15:56+0300

2022-05-16T15:56+0300

dünya

christine lambrecht

almanya

suç duyurusu

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Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya eyaleti makamlarına vekalet eden avukatlar, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Savunma Bakanı Christine Lambrecht hakkında 'resmi gizliliğin ihlali' ve 'kamu görevlilerin gizliliğinin ihlali' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.Die Welt gazetesinin haberine göre suç duyurusu için Berlin Başsavcılığı'na müracaat edildi.Lambrecht'in Paskalya tatilinde oğluyla birlikte devlete ait bir helikopterle Schleswig-Holstein'daki askerleri ziyaret etmişti.Bakan, ziyaretine dair Instagram hesabından paylaşımda bulunarak 'çok gizli bir askeri birliği' ziyaret ettiğini belirtmiş, söz konusu paylaşım tartışma yaratmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220426/almanya-hukumetinden-ukraynaya-tank-sevkiyatina-yesil-isik-1055865017.html

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christine lambrecht, almanya, suç duyurusu