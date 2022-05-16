Türkiye
SON DAKİKA| Rusya: Azovstal’den yaralıların çıkarılması konusunda Ukrayna ordusuyla anlaşmaya vardık
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220516/almanya-savunma-bakani-lambrecht-hakkinda-gizlilik-ihlalinden-suc-duyurusu-1056412722.html
Almanya Savunma Bakanı Lambrecht hakkında gizlilik ihlalinden suç duyurusu
Almanya Savunma Bakanı Lambrecht hakkında gizlilik ihlalinden suç duyurusu
Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya eyaleti makamları, Savunma Bakanı Christine Lambrecht hakkında resmi görevlilerin gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle suç... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T15:56+0300
2022-05-16T15:56+0300
dünya
christine lambrecht
almanya
suç duyurusu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056412675_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ebf442da1d47c448e2956bca0d374edc.jpg
Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya eyaleti makamlarına vekalet eden avukatlar, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Savunma Bakanı Christine Lambrecht hakkında 'resmi gizliliğin ihlali' ve 'kamu görevlilerin gizliliğinin ihlali' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.Die Welt gazetesinin haberine göre suç duyurusu için Berlin Başsavcılığı'na müracaat edildi.Lambrecht'in Paskalya tatilinde oğluyla birlikte devlete ait bir helikopterle Schleswig-Holstein'daki askerleri ziyaret etmişti.Bakan, ziyaretine dair Instagram hesabından paylaşımda bulunarak 'çok gizli bir askeri birliği' ziyaret ettiğini belirtmiş, söz konusu paylaşım tartışma yaratmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220426/almanya-hukumetinden-ukraynaya-tank-sevkiyatina-yesil-isik-1055865017.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056412675_194:0:2014:1365_1920x0_80_0_0_8808b66b8ea94d935212e1a686288c3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
christine lambrecht, almanya, suç duyurusu

Almanya Savunma Bakanı Lambrecht hakkında gizlilik ihlalinden suç duyurusu

15:56 16.05.2022
© AP Photo / Markus SchreiberChristine Lambrecht
Christine Lambrecht - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Abone olTelegram
Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya eyaleti makamları, Savunma Bakanı Christine Lambrecht hakkında resmi görevlilerin gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Almanya'da Kuzey Ren Vestfalya eyaleti makamlarına vekalet eden avukatlar, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Savunma Bakanı Christine Lambrecht hakkında 'resmi gizliliğin ihlali' ve 'kamu görevlilerin gizliliğinin ihlali' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
Die Welt gazetesinin haberine göre suç duyurusu için Berlin Başsavcılığı'na müracaat edildi.
Lambrecht'in Paskalya tatilinde oğluyla birlikte devlete ait bir helikopterle Schleswig-Holstein'daki askerleri ziyaret etmişti.
Bakan, ziyaretine dair Instagram hesabından paylaşımda bulunarak 'çok gizli bir askeri birliği' ziyaret ettiğini belirtmiş, söz konusu paylaşım tartışma yaratmıştı.
Gepard (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tank - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2022
Ukrayna krizi
Almanya hükümetinden Ukrayna’ya tank sevkiyatına yeşil ışık
26 Nisan, 17:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала