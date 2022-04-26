https://tr.sputniknews.com/20220426/almanya-hukumetinden-ukraynaya-tank-sevkiyatina-yesil-isik-1055865017.html

Almanya hükümetinden Ukrayna’ya tank sevkiyatına yeşil ışık

Almanya hükümetinden Ukrayna’ya tank sevkiyatına yeşil ışık

Almanya hükümeti, Ukraynalı askerlere Almanya'da eğitim verileceğini açıkladı. Ukrayna’ya ‘Gepard’ (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tanklar tedarik edileceği de... 26.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-26T17:32+0300

2022-04-26T17:32+0300

2022-04-26T17:32+0300

ukrayna krizi

almanya

tank

askeri sevkiyat

sevkiyat

satış

yeşil ışık

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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ev sahipliğinde Almanya'da ABD'nin Ramstein üssünde düzenlenen Ukrayna'ya destek toplantısında konuşma yaptı. Christine Lambrecht, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlara da değindi.Lambrecht, Ukrayna'yı bu acil durumda desteklediklerini vurgulayarak burada tek başına değil, birlikte hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.Ukraynalı askerlere eğitim verilecekChristine Lambrecht, Alman topraklarında Ukrayna askerlerine topçu sistemler konusunda eğitim vermek için Amerikalılarla çalıştıklarını ifade ederek, bunun yanı sıra Hollanda ile Ukrayna askerlerine obüsler hakkında eğitim vereceklerini ve mühimmat sağlayacaklarını belirtti.Gepard uçaksavar tanklarıBakan Lambrecht, yıllardır yapılan tasarruf dolayısıyla Alman ordusunun imkanlarının sınırlı olduğunu yineledi.Labrecht, bu sebeple Ukrayna'nın doğrudan şirketlerden silah almasını desteklediklerini belirterek, Almanya'nın dün, Ukrayna'ya ‘Gepard’ (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tanklar verilmesine imkan sağlamak için karar aldığını aktardı.Hükümet kaynakları da AFP'ye verdiği demeçte, Gepard tanklarının Alman ordusundan değil, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) silah grubuna ait stoklardan gelecek.Kaynaklar, 10 yıl önce hizmet dışı bırakıldıklarını ve teknik olarak güncellenmeleri gerektiğini söyledi.'Almanya oluşan boşluğu dolduracak'Christine Lambrecht, Ukrayna'nın ağır silahlar alması için Avrupa'nın doğusundaki ülkelerle 'halka değişimine' giriştiklerini ifade ederek, bu girişimle Avrupa'nın doğusundaki ülkelerin eski Sovyetler Birliği'nde üretilen silahları Ukrayna'ya vereceklerini, Almanya'nın da bu ülkelerde oluşan boşluğu dolduracağını kaydetti.

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almanya, tank, askeri sevkiyat, sevkiyat, satış, yeşil ışık