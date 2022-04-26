https://tr.sputniknews.com/20220426/almanya-hukumetinden-ukraynaya-tank-sevkiyatina-yesil-isik-1055865017.html
Almanya hükümetinden Ukrayna’ya tank sevkiyatına yeşil ışık
Almanya hükümetinden Ukrayna’ya tank sevkiyatına yeşil ışık
Almanya hükümeti, Ukraynalı askerlere Almanya'da eğitim verileceğini açıkladı. Ukrayna’ya ‘Gepard’ (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tanklar tedarik edileceği de... 26.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-26T17:32+0300
2022-04-26T17:32+0300
2022-04-26T17:32+0300
ukrayna krizi
almanya
tank
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satış
yeşil ışık
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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ev sahipliğinde Almanya'da ABD'nin Ramstein üssünde düzenlenen Ukrayna'ya destek toplantısında konuşma yaptı. Christine Lambrecht, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlara da değindi.Lambrecht, Ukrayna'yı bu acil durumda desteklediklerini vurgulayarak burada tek başına değil, birlikte hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.Ukraynalı askerlere eğitim verilecekChristine Lambrecht, Alman topraklarında Ukrayna askerlerine topçu sistemler konusunda eğitim vermek için Amerikalılarla çalıştıklarını ifade ederek, bunun yanı sıra Hollanda ile Ukrayna askerlerine obüsler hakkında eğitim vereceklerini ve mühimmat sağlayacaklarını belirtti.Gepard uçaksavar tanklarıBakan Lambrecht, yıllardır yapılan tasarruf dolayısıyla Alman ordusunun imkanlarının sınırlı olduğunu yineledi.Labrecht, bu sebeple Ukrayna'nın doğrudan şirketlerden silah almasını desteklediklerini belirterek, Almanya'nın dün, Ukrayna'ya ‘Gepard’ (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tanklar verilmesine imkan sağlamak için karar aldığını aktardı.Hükümet kaynakları da AFP'ye verdiği demeçte, Gepard tanklarının Alman ordusundan değil, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) silah grubuna ait stoklardan gelecek.Kaynaklar, 10 yıl önce hizmet dışı bırakıldıklarını ve teknik olarak güncellenmeleri gerektiğini söyledi.'Almanya oluşan boşluğu dolduracak'Christine Lambrecht, Ukrayna'nın ağır silahlar alması için Avrupa'nın doğusundaki ülkelerle 'halka değişimine' giriştiklerini ifade ederek, bu girişimle Avrupa'nın doğusundaki ülkelerin eski Sovyetler Birliği'nde üretilen silahları Ukrayna'ya vereceklerini, Almanya'nın da bu ülkelerde oluşan boşluğu dolduracağını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220425/rusya-40-alman-diplomati-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1055833062.html
https://tr.sputniknews.com/20220425/alman-silah-sirketi-rheinmetallden-ukraynaya-agir-silah-ihracati-icin-basvuru-1055831721.html
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almanya, tank, askeri sevkiyat, sevkiyat, satış, yeşil ışık
Almanya hükümetinden Ukrayna’ya tank sevkiyatına yeşil ışık
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Almanya hükümeti, Ukraynalı askerlere Almanya'da eğitim verileceğini açıkladı. Ukrayna’ya ‘Gepard’ (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tanklar tedarik edileceği de bildirildi.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ev sahipliğinde Almanya'da ABD'nin Ramstein üssünde düzenlenen Ukrayna'ya destek toplantısında konuşma yaptı. Christine Lambrecht, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlara da değindi.
Lambrecht, Ukrayna'yı bu acil durumda desteklediklerini vurgulayarak burada tek başına değil, birlikte hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.
Ukraynalı askerlere eğitim verilecek
Christine Lambrecht, Alman topraklarında Ukrayna askerlerine topçu sistemler konusunda eğitim vermek için Amerikalılarla çalıştıklarını ifade ederek, bunun yanı sıra Hollanda ile Ukrayna askerlerine obüsler hakkında eğitim vereceklerini ve mühimmat sağlayacaklarını belirtti.
Gepard uçaksavar tankları
Bakan Lambrecht, yıllardır yapılan tasarruf dolayısıyla Alman ordusunun imkanlarının sınırlı olduğunu yineledi.
Labrecht, bu sebeple Ukrayna'nın doğrudan şirketlerden silah almasını desteklediklerini belirterek, Almanya'nın dün, Ukrayna'ya ‘Gepard’ (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tanklar verilmesine imkan sağlamak için karar aldığını aktardı.
Hükümet kaynakları da AFP'ye verdiği demeçte, Gepard tanklarının Alman ordusundan değil, Krauss-Maffei Wegmann (KMW) silah grubuna ait stoklardan gelecek.
Kaynaklar, 10 yıl önce hizmet dışı bırakıldıklarını ve teknik olarak güncellenmeleri gerektiğini söyledi.
'Almanya oluşan boşluğu dolduracak'
Christine Lambrecht, Ukrayna'nın ağır silahlar alması için Avrupa'nın doğusundaki ülkelerle 'halka değişimine' giriştiklerini ifade ederek, bu girişimle Avrupa'nın doğusundaki ülkelerin eski Sovyetler Birliği'nde üretilen silahları Ukrayna'ya vereceklerini, Almanya'nın da bu ülkelerde oluşan boşluğu dolduracağını kaydetti.