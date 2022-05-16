https://tr.sputniknews.com/20220516/aynur-dogan-konserini-iptal-eden-derince-belediyesi-yetkili-mercilerden-gerekli-izinler-alinmadi-1056407664.html

Aynur Doğan konserini iptal eden Derince Belediyesi: Yetkili mercilerden gerekli izinler alınmadı

Aynur Doğan konserini iptal eden Derince Belediyesi: Yetkili mercilerden gerekli izinler alınmadı

Aynur Doğan konserini 'Uygun olmadığı tespit edilmiştir'diyerek iptal eden Derince Belediyesi tepkiler üzerine, "Etkinlik öncesi yetkili mercilerden gerekli... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T13:23+0300

2022-05-16T13:23+0300

2022-05-16T13:27+0300

aynur doğan

konser

yaşam

iptal kararı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056407639_0:0:830:468_1920x0_80_0_0_c484b444e00c87200840e0ec89154e82.png

Kocaeli'de Derince Belediyesi, sanatçı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs’ta ilçede vereceği konseri iptal etti.Duyuruyu sosyal medyadan yapan belediye yönetimi, Doğan'ın ismini dahi anmadı ve şu ifadeleri kullandı: Derince Belediyesi'ne tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları, sanatçılar, yazarlar, siyasiler kararı kınadı. Bunun üzerine Derince Belediyesi bir duyuru daha yaptı.İptali sosyal medya hesabının ana sayfasından duyuran belediye, gerekçe sunduğu açıklamasını ise tepki gösteren Twitter kullanıcılarını etiketleyerek yaptı:

https://tr.sputniknews.com/20220515/kilicdaroglu-eglenmeyi-yasaklayan-bir-anayasa-degisikligi-getirsinler-yakisir-onlara-1056392332.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aynur doğan, konser, iptal kararı