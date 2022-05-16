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Aynur Doğan konserini iptal eden Derince Belediyesi: Yetkili mercilerden gerekli izinler alınmadı
Aynur Doğan konserini iptal eden Derince Belediyesi: Yetkili mercilerden gerekli izinler alınmadı
Aynur Doğan konserini 'Uygun olmadığı tespit edilmiştir'diyerek iptal eden Derince Belediyesi tepkiler üzerine, "Etkinlik öncesi yetkili mercilerden gerekli... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T13:23+0300
2022-05-16T13:27+0300
aynur doğan
konser
yaşam
iptal kararı
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Kocaeli'de Derince Belediyesi, sanatçı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs’ta ilçede vereceği konseri iptal etti.Duyuruyu sosyal medyadan yapan belediye yönetimi, Doğan'ın ismini dahi anmadı ve şu ifadeleri kullandı: Derince Belediyesi'ne tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları, sanatçılar, yazarlar, siyasiler kararı kınadı. Bunun üzerine Derince Belediyesi bir duyuru daha yaptı.İptali sosyal medya hesabının ana sayfasından duyuran belediye, gerekçe sunduğu açıklamasını ise tepki gösteren Twitter kullanıcılarını etiketleyerek yaptı:
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aynur doğan, konser, iptal kararı

Aynur Doğan konserini iptal eden Derince Belediyesi: Yetkili mercilerden gerekli izinler alınmadı

13:23 16.05.2022 (güncellendi: 13:27 16.05.2022)
© Instagram/Aynur DoğanAynur Doğan
Aynur Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© Instagram/Aynur Doğan
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Aynur Doğan konserini 'Uygun olmadığı tespit edilmiştir'diyerek iptal eden Derince Belediyesi tepkiler üzerine, "Etkinlik öncesi yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmayarak, resmi işlemlerin yapılmaması ve bu süreçte uygun olmayan şekilde bilet satışı gerçekleştiğinden dolayı iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Kocaeli'de Derince Belediyesi, sanatçı Aynur Doğan'ın 20 Mayıs’ta ilçede vereceği konseri iptal etti.
Duyuruyu sosyal medyadan yapan belediye yönetimi, Doğan'ın ismini dahi anmadı ve şu ifadeleri kullandı:
"DUYURU! İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir."
Derince Belediyesi'ne tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya kullanıcıları, sanatçılar, yazarlar, siyasiler kararı kınadı. Bunun üzerine Derince Belediyesi bir duyuru daha yaptı.
İptali sosyal medya hesabının ana sayfasından duyuran belediye, gerekçe sunduğu açıklamasını ise tepki gösteren Twitter kullanıcılarını etiketleyerek yaptı:
"ÖNEMLİ DUYURU Bugün iptal edildiği açıklanan konser organizasyonu, etkinlik öncesi yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınmayarak, resmi işlemlerin yapılmaması ve bu süreçte uygun olmayan şekilde bilet satışı gerçekleştiğinden dolayı iptal edilmiştir."
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