https://tr.sputniknews.com/20220516/bakan-nebati-stokculuga-ve-firsatciliga-kesinlikle-musamaha-gostermeyecegimizi-ifade-ettik-1056412992.html
Bakan Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik
Bakan Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T15:58+0300
2022-05-16T15:58+0300
2022-05-16T15:58+0300
ekonomi
nureddin nebati
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.Buluşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati "Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220515/bakan-nebati-yarin-konut-ve-temizlik-sektoru-temsilcileriyle-bir-araya-gelecek-1056387250.html
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nureddin nebati
Bakan Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Enflasyonla Mücadele Birlikten Berekete" Programı kapsamında konut ve temizlik sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.
Buluşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati "Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik" dedi.