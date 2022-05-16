https://tr.sputniknews.com/20220516/lubnandaki-genel-secimlerde-oy-sayimi-elektrik-kesintisi-nedeniyle-yavas-ilerliyor-1056393817.html

Lübnan'daki genel seçimlerde oy sayımı, elektrik kesintisi nedeniyle yavaş ilerliyor

Lübnan'daki genel seçimlerde oy sayımı, elektrik kesintisi nedeniyle yavaş ilerliyor

Lübnan'da yapılan genel seçimlerde oylar, elektrik kesintileri nedeniyle karanlıkta sayılıyor. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T00:18+0300

2022-05-16T00:18+0300

2022-05-16T00:18+0300

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elektrik kesintisi

oy sayımı

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkent Beyrut başta olmak üzere bazı kentlerin kırsal bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle oy sayım işlemleri şarjı lambaların ışığında yapılıyor.Ülkede 20 saati bulan elektrik kesintileri, özellikle kırsal bölgelerde oy sayım işlemlerinin yavaş ilerlemesine neden oluyor.Seçime katılım oranı yüzde 41Lübnan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 41.Seçim merkezlerinde sabah saat 07.00'de başlayan oylama, akşam saat 19.00'da sona erdi.İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede 3 milyon 917 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlerde 718 aday, 128 sandalyeli meclis için yarışıyor.Lübnan'da genel seçim, son olarak 6 Mayıs 2018'de, yüzde 49'luk katılım oranı ile düzenlenmişti.Elektrik kesintileriÜlkede elektrik krizi, yeni bir sorun değil, ancak 2019'da patlak veren ekonomik kriz nedeniyle daha da büyüdü.Hükümet, Merkez Bankasına ait rezervlerin erimesi nedeniyle elektrik üreten santrallere yakıt temin edemez duruma geldi.Ülkedeki elektrik üretim alternatiflerinin kısıtlı olması, bu sektörde yıllarca yaşanan yolsuzluklar ve mevcut santrallerin altyapısının güçlendirilmemesi nedeniyle günde sadece 4 saat kadar elektrik verilebiliyor.Beyrut yönetimi, Eylül 2021'de, enerji krizine çözüm bulmak için Ürdün'den elektrik ve Mısır'dan da gaz ithalatı için girişimler başlatmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220515/lubnanda-oy-kullanma-islemi-sona-erdi-1056392018.html

https://tr.sputniknews.com/20220515/lubnan-halki-genel-secim-icin-sandik-basinda-1056378216.html

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lübnan, seçim, elektrik, elektrik kesintisi, oy sayımı