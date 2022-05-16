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'Masumlar Apartmanı' satışa çıktı: Bülent Ersoy da talip
'Masumlar Apartmanı' satışa çıktı: Bülent Ersoy da talip
Birçok dizi ile filmin çekimlerinde kullanılan ve son olarak 'Masumlar Apartmanı'nın çekildiği Beyoğlu'ndaki Temel Apartman satışa çıkarıldı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T12:22+0300
2022-05-16T12:27+0300
masumlar apartmanı
yaşam
satış
bülent ersoy
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İki hafta sonra final yapacak olan 'Masumlar Apartmanı'nın çekimlerinin tamamlandığı bina için 7 milyon dolar yani 108 milyon TL isteniyor.Posta gazetesinden Suna Akyıldız'ın haberine göre, Bülent Ersoy binanın satışa çıkarıldığını duyunca harekete geçti. Dizinin hayranı olan Ersoy, ünlenen binayı satın almak için de görüşmelere başladı.Binanın tarihi100 yıl önce Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid tarafından İstanbul'a getirtilen İtalyan müzisyenlerin konaklaması amacıyla yapılan binada İtalyan mimar ve mühendislerin emeği var.İtalya'dan getirtilen inşaat malzemeleri kullanılan 7 katlı binanın 190'ar metrekarelik 12 dairesi var. Temel Apartman aynı zamanda İstanbul'da ilk kez asansör ve kalorifer kullanılan bina.
https://tr.sputniknews.com/20210616/masumlar-apartmanindan-kirmizi-odaya-transfer-gulben-doktor-hanima-gidiyor-1044745121.html
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masumlar apartmanı, satış, bülent ersoy

'Masumlar Apartmanı' satışa çıktı: Bülent Ersoy da talip

12:22 16.05.2022 (güncellendi: 12:27 16.05.2022)
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Masumlar Apartmanı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© TRT
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Birçok dizi ile filmin çekimlerinde kullanılan ve son olarak 'Masumlar Apartmanı'nın çekildiği Beyoğlu'ndaki Temel Apartman satışa çıkarıldı.
İki hafta sonra final yapacak olan 'Masumlar Apartmanı'nın çekimlerinin tamamlandığı bina için 7 milyon dolar yani 108 milyon TL isteniyor.
Posta gazetesinden Suna Akyıldız'ın haberine göre, Bülent Ersoy binanın satışa çıkarıldığını duyunca harekete geçti. Dizinin hayranı olan Ersoy, ünlenen binayı satın almak için de görüşmelere başladı.

Binanın tarihi

100 yıl önce Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid tarafından İstanbul'a getirtilen İtalyan müzisyenlerin konaklaması amacıyla yapılan binada İtalyan mimar ve mühendislerin emeği var.
İtalya'dan getirtilen inşaat malzemeleri kullanılan 7 katlı binanın 190'ar metrekarelik 12 dairesi var. Temel Apartman aynı zamanda İstanbul'da ilk kez asansör ve kalorifer kullanılan bina.
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