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https://tr.sputniknews.com/20220516/safak-mahmutyazicioglu-davasinda-istenen-cezalar-belli-oldu-1056404920.html
Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında istenen cezalar belli oldu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında istenen cezalar belli oldu
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 61 sayfalık iddianame hazırlandı. Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T12:09+0300
2022-05-16T12:19+0300
türkiye
şafak mahmutyazıcıoğlu
ece erken
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 61 sayfalık iddianame düzenlendi.Hazırlanan iddianamede sanıklar Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.Sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220308/ece-erken-tehditler-almama-ragmen-katillerin-pesine-dustum-1054522761.html
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şafak mahmutyazıcıoğlu, ece erken

Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında istenen cezalar belli oldu

12:09 16.05.2022 (güncellendi: 12:19 16.05.2022)
© DHAÖdürülen eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni: 'Olayın nedenini bilmiyoruz'
Ödürülen eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni: 'Olayın nedenini bilmiyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 61 sayfalık iddianame hazırlandı. Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası, Ali Yasak ve Abdulkadir Kara'ya ise ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edildi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 61 sayfalık iddianame düzenlendi.
Hazırlanan iddianamede sanıklar Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.
Sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Ece Erken - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
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