https://tr.sputniknews.com/20220516/safak-mahmutyazicioglu-davasinda-istenen-cezalar-belli-oldu-1056404920.html

Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında istenen cezalar belli oldu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında istenen cezalar belli oldu

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 61 sayfalık iddianame hazırlandı. Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T12:09+0300

2022-05-16T12:09+0300

2022-05-16T12:19+0300

türkiye

şafak mahmutyazıcıoğlu

ece erken

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Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 61 sayfalık iddianame düzenlendi.Hazırlanan iddianamede sanıklar Kadir Yasak, Seccad Yeşil ve Serkan Dakman hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.Sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta İstanbul Yeşilköy'de, ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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şafak mahmutyazıcıoğlu, ece erken