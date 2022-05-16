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https://tr.sputniknews.com/20220516/suudi-arabistan-krali-selman-bin-abdulaziz-hastaneden-taburcu-edildi-1056395314.html
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T02:10+0300
2022-05-16T02:10+0300
dünya
ortadoğu
kral
kral selman
suudi arabistan
taburcu
tedavi
selman bin abdulaziz
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Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 86 yaşındaki Kral Selman'ın tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı. Kral Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti.
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ortadoğu, kral, kral selman, suudi arabistan, taburcu, tedavi, selman bin abdulaziz

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

02:10 16.05.2022
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoSuudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi.
Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 86 yaşındaki Kral Selman'ın tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.
Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı. Kral Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti.
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