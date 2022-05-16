https://tr.sputniknews.com/20220516/suudi-arabistan-krali-selman-bin-abdulaziz-hastaneden-taburcu-edildi-1056395314.html

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hastaneden taburcu edildi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bazı tıbbi tetkikler ve tedavi amacıyla kaldığı hastaneden taburcu edildi. 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T02:10+0300

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dünya

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selman bin abdulaziz

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Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 86 yaşındaki Kral Selman'ın tıbbi tetkikler, tedavi ve iyileşme sürecinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.Kral Selman, 8 Mayıs'ta Cidde kentindeki Kral Faysal Uzman Hastanesi'ne götürülmüş, kolonoskopi yaptırmıştı. Kral Selman'ın sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre hastanede kalacağı bildirilmişti.

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