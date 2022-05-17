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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den başkan adaylığı başvurusu
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den başkan adaylığı başvurusu
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün olağan seçimli genel kurulunda başkan adaylığı için başvuruda bulundu. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T15:25+0300
2022-05-17T15:27+0300
beşiktaş
spor
ahmet nur çebi
başkan adayı
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çebi, Divan Kurulu İkinci Başkanımız Fethi Hinginar’a başvuru dosyasını teslim etti.Kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da aynı gündemle ve aynı yerde düzenlenecek.
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beşiktaş, ahmet nur çebi, başkan adayı

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den başkan adaylığı başvurusu

15:25 17.05.2022 (güncellendi: 15:27 17.05.2022)
© AAAhmet Nur Çebi
Ahmet Nur Çebi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© AA
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün olağan seçimli genel kurulunda başkan adaylığı için başvuruda bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çebi, Divan Kurulu İkinci Başkanımız Fethi Hinginar’a başvuru dosyasını teslim etti.
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda başkan adaylığı için kulüp tüzüğümüzün 35. maddesi hükümleri gereğince hazırladığı başvuru dosyasını, Divan Kurulu Genel Sekreterimiz Turgay Pirinç ile Divan Kurulu Üyelerimiz Korkut Soydan ve Haluk Özgerçek’in de yer aldığı buluşmada, Divan Kurulu İkinci Başkanımız Fethi Hinginar’a seçimin camiamız için hayırlı olması temennisinde bulunarak takdim etti."
Kulübün olağan seçimli genel kurul toplantısı 22 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacak. Bu tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da aynı gündemle ve aynı yerde düzenlenecek.
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