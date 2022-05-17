https://tr.sputniknews.com/20220517/cumhurbaskani-erdogan-taziye-icin-birlesik-arap-emirliklerinde-1056450034.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümünün ardından taziye ziyareti amacıyla... 17.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-17T16:55+0300

2022-05-17T16:55+0300

2022-05-17T16:55+0300

türkiye

birleşik arap emirlikleri

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi’ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la görüşme gerçekleştirdi.Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220515/ak-parti-sozcusu-celik-grup-baskanvekilimiz-ozkanin-bae-gorusleri-parti-fikirlerini-yansitmiyor-1056376831.html

türkiye

birleşik arap emirlikleri

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birleşik arap emirlikleri, türkiye, recep tayyip erdoğan