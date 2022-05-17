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Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümünün ardından taziye ziyareti amacıyla... 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T16:55+0300
2022-05-17T16:55+0300
türkiye
birleşik arap emirlikleri
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi’ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la görüşme gerçekleştirdi.Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.
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birleşik arap emirlikleri, türkiye, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'nde

16:55 17.05.2022
© İHACumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
© İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümünün ardından taziye ziyareti amacıyla Abu Dabi'ye gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi’ye gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.
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