https://tr.sputniknews.com/20220517/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056429251.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün kapanışı 15.62 lira seviyesinde yapan dolar/TL, 17 Mayıs 2022 sabahında 15.63 liradan işlem görüyor. 17.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-17T09:04+0300
2022-05-17T09:04+0300
2022-05-17T09:04+0300
ekonomi
dolar
euro
euro/tl
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
ekonomi
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Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15.6245 lira, satış fiyatı 15.6348 liradan işlem görüyor.Euro/TL aynı dakikalarda 16.3250 lira alış fiyatı, 16.3360 satış fiyatıyla el değiştiriyor.İngiliz Sterlini ise 19.2396 lira alış fiyatı, 19.3358 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 18 Nisan'da 1998 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra başladığı düşüş trendini sürdürüyor.Ons altın fiyatı, 17 Mayıs 2022 sabahında 1824 dolar seviyesinde işlem görüyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 917 lira,Çeyrek altın 1503 lira,Yarım altın 3006 lira,Tam altın 5995 lira.
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dolar, euro, euro/tl, gram altın, yarım gram altın, çeyrek altın, ekonomi
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dün kapanışı 15.62 lira seviyesinde yapan dolar/TL, 17 Mayıs 2022 sabahında 15.63 liradan işlem görüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15.6245 lira, satış fiyatı 15.6348 liradan işlem görüyor.
Euro/TL aynı dakikalarda 16.3250 lira alış fiyatı, 16.3360 satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz Sterlini ise 19.2396 lira alış fiyatı, 19.3358 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, 18 Nisan'da 1998 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra başladığı düşüş trendini sürdürüyor.
Ons altın fiyatı, 17 Mayıs 2022 sabahında 1824 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;